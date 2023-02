Lyt til artiklen

Lige nu bor han i Dubai med sin familie.

Men den danske badmintonstjerne har dog netop købt en lejlighed i Danmark.

Det fortæller han til Se og Hør, hvor han dog også slår fast, at der lige nu ikke er planer om at flytte hjem.

»Her er snak om en langsigtet investering. Og vi kommer til at leje den ud den første tid,« siger han til mediet.

Der er tale om en 66 kvadratmeter stor lejlighed, der ligger i Charlottenlund nord for København.

Prisen er 3,8 mio. kroner.

Det var tilbage i sommeren 2021, at den danske OL-guldvinder sammen med sin familie flyttede til Dubai med sin familie. En beslutning, der fik en del kritik, og han fortalte da også i et interview, at det var 'en egoistisk beslutning'.

»Målet var at gøre livet bedre for os ved at få fuld fokus på sport og familie. Det er lykkedes. Jeg har en god håndfuld år tilbage at spille i, og det skal vi udnytte,« sagde Viktor Axelsen, der danner par med Natalia Koch Rohde, som han har to døtre med, i et interview i oktober.

Foruden OL har danskeren vundet en håndfuld af verdens største turneringer som All England, VM og VM for hold.