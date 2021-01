DM i badminton bliver udsat fra februar til maj på grund af skærpede restriktioner. Det oplyser Badminton Danmark i en pressemeddelelse.

Det er de skærpede coronarestriktioner, der ligger bag beslutningen.

Og dermed skydes turneringen i tre måneder. Indtil videre i hvert fald.

»På grund af de mange restriktioner, der lige nu udfordrer vores ønsker for spillere, sponsorer, kommune, publikum, arrangørklub og så videre, har vi valgt at udskyde arrangementet og håbe på bedre vilkår til foråret,« siger Brian Bach Moesgaard, der er eventchef i badmintonforbundet.



DM skulle være afviklet i Esbjerg fra 10. til 13. februar, men nu håber man i stedet, at man kan afvikle mesterskabet 18. til 21. maj samme sted.

Datoerne er dog ikke endegyldigt fastlagt endnu, skriver forbundet.



»I denne tid, hvor mange af myndighedernes restriktioner og anbefalinger er så omfattende, ønsker vi som forbund at agere fuldt ansvarligt under hele arrangementet for bedst muligt at medvirke til at bekæmpe smittespredningen i Danmark,« lyder det fra forbundet, der tilføjer, at man dermed lægger sig op af DIFs anbefaling om at aflyse nationale arrangementer om muligt.

DM blev sidste år afviklet i februar - blot en måned inden, at Danmark blev lukket ned for første gang som følge af coronaudbruddet.

Her vandt Viktor Axelsen blandt andet i herresingle, mens Line Christophersen vandt i damesinglen.