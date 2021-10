Viktor Axelsen jagtede revanche fra All England-finalen, da han fredag aften mødte Lee Zii Jaa i kvartfinalen ved Denmark Open i Odense.

Og den fik han!

I et yderst tæt opgør var det nemlig den danske superstjerne, der trak det længste strå og vandt opgøret med cifrene 21-19, 21-19.

Dermed spillede Axelsen sig videre til semfinalen ved Denmark Open og kunne bryde ud i vild jubel foran hjemmepublikummet.

For selvom der 'blot' var tale om en kvartfinale, så var det tydeligt, at sejren betød meget for danskeren, der både kastede svedbåndet ud til publikum og fandt en lille sejrsdans frem.

Axelsen kom som ventet på hårdt arbejde mod Jia, der med sin hårdtslående stil er en ubehagelig modstander.

Men Axelsen havde marginalerne med sig til sidst i et ellers helt jævnbyrdigt første sæt.

Malaysieren vandt en netduel, men kom til at røre nettet, da han sendte bolden ned på Axelsens banehalvdel. Danskeren fik tildelt pointet, og i stedet for 19-19 blev det 20-18 til Axelsen.

Fynboen udnyttede den sidste af sine to sætbolde og vandt sættet 21-19.

Kampen ændrede karakter i andet sæt, hvor den i forvejen aggressive malaysier skruede yderlige op for tempoet og slagkraften.

Duellerne blev korte og spillet mere febrilsk og tilfældigt, og Axelsen havde svært ved at komme ind i en rytme.

Bagud 15-18 fik han dog endelig held til at jagte Jia rundt på banen. Det gav et overtag, og Axelsen nåede op på 19-19.

Her havde Jia chancen for at afgøre bolden, men sendte den ud over baglinjen og forærede dermed sin modstander et matchbold. Den gave udnyttede Axelsen koldblodigt.

I lørdagens semifinale venter overraskelsen Lee Cheuk Yiu. Spilleren fra Hongkong er nummer 17 på verdensranglisten.

I den anden semifinale mødes Kento Momota fra Japan og indoneseren Tommy Sugiarto.