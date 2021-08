Marcell Jacobs.

Hvis du ikke kendte navnet inden sommerens OL i Tokyo, så kender du det højst sandsynligt nu. Han vandt således en meget flot guldmedalje.

Italieneren var nemlig hurtigste mand på atletikbanen, da der skulle sprintes over distancen 100 meter.

Men her bare nogle dage efter den gigantiske triumf har 26-årige Marcell Jacobs taget en beslutning, som vækker opsigt. Han sætter nemlig karrieren på pause.

Foto: JEWEL SAMAD Vis mere Foto: JEWEL SAMAD

Og hvor længe er den pause så? Jo, helt frem til årsskiftet. I hvert fald i første omgang.

Årsagen er ligeledes klar. Manageren Marcello Magnani har nemlig løftet sløret for valget i en kommentar til Reuters.

»Det her handler bare om, at Marcell har ofret enormt meget i år. Han har givet absolut alt, hvad han har. Så hvis han skulle fortsætte, så kan han risikere at skade sig selv,« lyder det helt præcist.

Sprinterens manager understreger, at der ikke er tale om en skade eller andre helbredsproblemer.

Marcell Jacobs vandt den imponerende guldmedalje foran Fred Kerley fra USA og Andre De Grasse fra Canada. Italieneren klarede de 100 meter på 9,80 sekunder, hvilket var en europæisk rekord.

Han skrev samtidig italiensk OL-historie. Det var således landets første medalje på atletikbanen, når det kommer til sprinterdistancen 100 meter.