Den norske sportsverden blev rystet i sin grundvold, da atletikstjernerne Filip, Henrik og Jakob Ingebrigtsen torsdag smed en bombe.

De beskyldte i VG deres far, Gjert Ingebrigtsen, for vold og trusler.

Faren har gennem sin advokat afvist beskyldningerne, men nu tager sagen en ny drejning.

Ifølge VG vil politiet nu undersøge, om der er grundlag for at igangsætte en reel efterforskning.

De tre Ingebrigtsen-brødre er blandt de bedste løbere i verden. Foto: Jewel Samad/AFP/Ritzau Scanpix

Løbebrødrene, der er blandt Norges største sportsstjerner, fortalte i VG om en uhyggelig barndom med frygt, ubehag og vold.

»På baggrund af de oplysninger som kom frem i medierne torsdag, er det naturligt for politiet at undersøge, om der er rimelig grund til at igangsætte en efterforskning,« lyder det fra politiinspektør Terese Braut Våge til VG.

Farens advokat, John Christian Elden, kalder det 'ikke unaturligt' og siger, at det er politiets job.

»Samtidig er min klient tydelig på, at han aldrig har været voldelig overfor sine børn,« fortsætter advokaten og understreger, at politiets melding ikke er det samme som, at der er åbnet en straffesag mod faren.

Jakob Ingebrigtsens kone Elisabeth Asserson Ingebrigtsen har fredag delt et opslag på Instagram med teksten 'Os mod verden'.

Parret blev gift i september med et storslået bryllup i Drammen.

Jakob Ingebrigtsen og Elisabeth Asserson uden for kirken i Drammen. Foto: Annika Byrde/EPA/Ritzau Scanpix

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt kom torsdag galt afsted, da han kommenterede på den alvorlige sag.

