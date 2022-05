Medaljerne fra alverdens mesterskaber hænger i bunker hjemme på det ene værelse på førstesalen. Og scrapbøger og mapper med rekorder og stævneinformationer står linet op på det andet værelse.

Og nu har 92-årige Rosa Pedersen fra Odense-bydelen Bolbro så føjet endnu en verdensrekord i atletik til samlingen.

For nylig satte hun nemlig verdensrekord ved veteranholdkampen i Vejle. Rekorden blev sat i disciplinen højdespring. 87 centimeter lød springet på.

»Det var da meget godt. Jeg er glad, det er da meget sjovt at blive verdens bedste,« lyder det fra den – nok engang – nyslåede verdensrekordholder.

Verdensrekordtitlen napper hun fra en benhård konkurrent – nemlig sig selv. Springet var altså en forbedring på én centimeter af hendes egen rekord fra 2021.

»Jeg overgik min egen verdensrekord. Næste gang må jeg prøve 88 centimeter. Jeg kom over i første forsøg, så én centimeter mere er ikke ret meget.«

Rosa Pedersen er nu indehaver af otte verdensrekorder i atletik. Tidligere har hun sat verdensrekord i både spydkast, kuglestød, længde- og højdespring i forskellige aldersklasser.

Og det er ikke kun indenfor Danmarks grænser, at Rosa Pedersens præstationer på atletikbanen bliver bemærket.

Tidligere på året fik hun tildelt titlen som årets kvindelige europæiske atlet over 35 år. En hæder fra det internationale atletikforbund for masteratleter (atleter fra 35 år og opefter, red.)

»Det var jo helt utroligt. Den bedste i Europa! Men det var jo så på grund af alle de verdensrekorder, jeg havde slået sidste år,« lød reaktionen fra Rosa Pedersen

Blev du glad?

»Ja, altså sådan lidt stolt. Det var da meget skægt. Og så var jeg glad for at få alle de beskeder og hilsner på Facebook,« fortalte hun til denne artikel, da vi mødte hende tidligere på året.

Men selvom der står otte verdensrekorder på det sportslige cv, så slutter drømmene ikke her.

Rosa Pedersen har nemlig ambitioner om at sætte en verdensrekord i 100 meter løb

»Jeg vil prøve at træne mig op til det til DM i Ballerup i august,« lyder det fra Rosa Pedersen.

Hun understreger, at hun ikke har trænet op til løbet endnu og forsøger i det hele taget at skrue ned for forventningerne.

»Jeg synes ikke rigtig, at jeg kan spurte mere. Men en dansk rekord kan det altid blive til, for der er ikke nogen i aldersklassen,« forklarer den 92-årige ottedobbelte verdensrekordindehaver i atletik.