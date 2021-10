Atletikverdenen er onsdag blevet ramt af et stort chok.

For den 25-årige kenyaner Agnes Tirop er blevet fundet død i sit hjem.

Det skriver den kenyanske avis The Standard Digital.

Tirop, der vandt VM-bronze i både 2017 og 2019 i 10.000 meter, blev ifølge mediet fundet død i sit hjem, og avisen skriver desuden, at der er fundet tegn på knivstik.

Det samme skriver det kenyanske medie KTN News.

Barnaba Korir, der er i bestyrelsen hos det kenyanske idrætsforbund, bekræfter, at den unge løber har mistet livet, og at der med stor sandsynlighed er tale om et drab.

»Det er sandt og en meget trist nyhed, at Tirop er blevet fundet død. Meldingerne vi får er, at hun er blevet stukket ihjel af sin ekskæreste,« siger Korir til Capital Sport.

Agnes Tirop og ekskæresten skulle angiveligt have haft store problemer i deres forhold det sidste stykke tid.

Den triste nyhed kommer blot et par måneder efter, Agnes Tirop var med ved årets OL i Tokyo. Her løb hun 5.000 meter, hvor det blev til en fjerdeplads lige efter Gudaf Tsegay, der vandt bronze.

Opdateres …