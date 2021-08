Hvis TV 2's to nye underholdningsprogrammer stillede op i OL, ville det ene ende helt bagest i feltet.

I kølvandet på den store sportssommer har TV 2 lanceret to nye underholdningsprogrammer i form af gameshowet 'Først & Sidst' med Christian Fuhlendorff og 'En vej ud' med Anders Breinholt og Neel Rønholt, der sætter kendte danskere til at gennemføre et 'escape room'.

Begge programmer er købt i udlandet, så spørgsmålet er, om man ikke kunne have brugt pengene bedre?

B.T. har set de to første udsendelser af hvert program og fælder herunder dom over TV 2's bud på sensommerunderholdning.

'Først & Sidst'

Jeg kan godt lide Christian Fuhlendorff. Han er ikke bange for at eksperimentere og gå over stregen i sine onemanshows, ligesom han ofte får spændende samtaler ud af sine gæster i podcasten 'Hva så!?'.

Som tv-vært er han imidlertid ikke altid ligeså god til at ramme plet, og selvom han kæmper en brav kamp, er 'Først & Sidst' bare et kedeligt, langtrukket gameshow i kategorien 'det var formentlig sjovt at være med, men det er ikke særlig sjovt at se på'.

Christian Fuhlendorff er vært på 'Først og Sidst'. Foto: Henrik Ohsten / TV 2

Programmet, der er TV 2's aktuelle bud på søndagsunderholdning, går ud på, at en række almindelige danskere dyster om hverken at komme først eller sidst i en forskellige lege og gættekonkurrencer.

Det er som sådan et originalt take på genren, men der er nok en grund til, at man oftest helst vil se folk, der enten er virkelig dygtige eller virkelig dårlige til ting – eller generelt har noget på spil.

Den grå masse i midten har vi nok af i hverdagen, og derfor skal TV 2 nok være glade for, at DR endnu ikke har lanceret en søndagsserie i samme tidsrum.

'Kan man forvente mere af et TV 2 program i bedste sendetid,' spørger Christian Fuhlendorff selv ironisk i program to's intro. Svaret giver sig selv …

'En vej ud'

Er du fan af 'Stormester', vil du formentlig også kunne lide 'En vej ud', der har lidt samme stemning med kendte mennesker, der skal være kreative under pres.

Hvor 'Stormester' vinder på diversiteten i opgaver og deltagere, følger man i 'En vej ud' i stedet to forskellige kendispar, der skal igennem samme 'escape room', og selvom der er flere ting, der fungerer godt, og man er i hyggeligt selskab med værterne Anders Breinholt og Neel Rønholt, så virker det ligesom 'Først & Sidst' lidt for langt.

Lørdagsprogrammet klipper for det første alt for meget mellem selve gennemførelsen af banen og en studiedel, hvor deltagerne bliver bedt om at kommentere på deres præstation.

Anders Breinholt og Neel Rønholt er værter på 'En vej ud'. Foto: Per Arnesen / TV 2

Det er sjovt nok i sig selv, at se en forvirret Peter Frödin på glatis kæmpe med Jimmy Jørgensen om at løse opgaver, og derfor virker det unødvendigt hele tiden at skulle høre, hvad han tænkte i situationen.

Den indlagte sekvens med en ekspert, der for eksempel forklarer, hvordan man gemmer et lille stykke papir i et æg er også med til at trække programmet i langdrag, så generelt set havde en halv times udsendelse nok været mere passende.

Alt i alt er underholdningsværdien dog højest ved 'En vej ud', og når man blandt andet får deltagerne til ubevidst at lave telefonis med en slagter, der ikke er klar over, at han er med i TV 2-program, er det svært ikke at trække på smilebåndet.

