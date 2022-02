Allerede forud for premieren var Silas Holst genstand for en shitstorm. Men han gjorde et hæderligt forsøg på at lukke munden på kritikerne, da ‘Kinky Boots’ torsdag havde premiere på Det Ny Teater i København.

Her spiller ‘Vild med dans’-darlingen den flamboyante natklubartist og drag queen Lola, der møder arvingen til en skrantende skofabrik og overbeviser ham om at søge hullet i markedet ved at producere højhælede lakstøvler til mænd.

Jeg afslører næppe noget, du ikke havde gættet i forvejen, ved at sige, at missionen lykkes.

Men undervejs lærer det umage par, at de har mere til fælles end de aner, og historien om fordomme, accept, identitet og lækre herrestøvler fortælles med tilpas kærlighed og charme til, at både boomerne og de woke kan være med.

Lola (Silas Holst) som alteregoet Simon med sine Angels. Foto: Miklos Szabo

På teatret har manden i dametøj længe været ham, man sendte på scenen for at få folk til at grine. Og måske har det ligefrem chokeret en tilskuer eller to, at drag showet blev taget seriøst som kunstform, da ‘Kinky Boots’ fik filmpremiere i 2005, og siden blev sat op på Broadway i 2013, hvor den vandt hele 6 Tony-awards for blandt andet bedste manuskript og musik.

Men siden 2005 er der sket meget.

Drag queens blev mainstream med amerikanske ‘RuPauls Drag Race’ i 2009, og herhjemme fik vi sidste år kunstformen ind i stuerne med ‘Zulus store Dragdyst’.

I dag skal der mere til at chokere de fleste. Og i dag ved vi godt, at det ikke er manden i dametøj, men fabriksarbejderen Don, der i 'Kinky Boots' er en rigtig mande-mand, der ryger smøger og opfordrer til boksekampe i wifebeater og joggingbukser, der er den latterlige med sit forældre syn på kønsroller og -identitet.

Lola (Silas Holst) i en boksekamp med fabriksarbejderen Don (Rasmus Fruergaard). Foto: Miklos Szabo

At vi er nået hertil er godt for manden i dametøj. Og for alle andre, der bare gerne vil være, dem de er. Men en smule ærgerligt for ‘Kinky Boots’, der momentvis kan virke lidt kvalm, når linjerne ‘bare vær den, du er’ indiskret synges igen og igen.

Til gengæld kunne vi allerede forud for premieren forarges over noget andet end Silas Holsts højhælede sko: hans hvidhed.

I uropførelsen af musicalen blev Lola spillet af den sorte skuespiller Billy Porter. Og det vakte ramaskrig, da Det Ny Teater sidste år kunne annoncere, at man havde valgt den hvide ‘Vild med dans’-stjerne til hovedrollen.

‘Bare vær den, du er’-budskabet hænger underligt i luften, når Silas Holst får kritik for sin hudfarve. Og der er nok også nogen, der ville mene, at rollen kunne spilles bedre af en drag queen, hvis personlige oplevelser med stigmatisering kunne give den en anden dybde.

Charlie Price (Lars Mølsted) og Lola (Silas Holst) med sine Angels. Foto: Miklos Szabo

Men heldigvis er Silas Holst skuespiller, hvis job det er at finde frem til denne dybde. Og en pokkers dygtig en af slagsen. Hvilken han mere end nogensinde cementerer i ‘Kinky Boots’, hvor han både spiller den snappy og selvsikre Lola, og hendes alter ego Simon, der som en anden Samson mister al sin styrke, når han tager parykken af og bliver den mand, som hans far syntes, han skulle være.

I et år har musicalperformeren trænet sig op til at gå i de 14 centimeter høje hæle og nå de endnu højere toner, som den musicaldebuterende Cyndi Laupers sange kræver – og det kan høres.

Men også det, man ikke kan øve sig på, mestrede han til perfektion ved torsdagen premiere. Da en tilskuer lod sig rive med og råbte mod scenen som et andet barn til en Popsi og Krelle-koncert, improviserede Silas Holst et hævet øjenbryn og en kølig, tavs signalering om, at ingen skal afbryde den uforlignelige Lola.

Men før at der går helt ‘The Silas Holst show’ i den, bør Lars Mølsted også nævnes for sin rolle som fabriksarvingen Charlie.

Lola (Silas Holst) og skofabrik-arvingen Charlie Price (Lars Mølsted). Foto: Miklos Szabo

Det kræver sin mand m/k at brænde igennem til et dragshow i bordeaux sweatervest og gummisko. Men det gjorde den 36-årige musicalperformer, der leverede aftenens ubetinget bedste sangpræstationer.

Flere gange blev det ligefrem rørende, når han mindede os om, at man også kan føle sig udenfor ved at passe ind.

Men trods det sympatiske budskab er handlingen i ‘Kinky Boots’ forudsigelig, og kun få af sangene formåede at sætte sig fast.

Musicalens succes kan derfor i høj grad tilskrives de to hovedrolleindehavere samt Lolas følge af Angels (Morten Daugaard, Lasse Dyg, Patrick Svingholm Terndrup, Paul James Rooney, Søren Torpegaard og Oliver Poulin), smukt sminket af en af Danmarks førende dragartister, Tinus de Schunard, som også har fungerer som konsulent på forestillingen.

Sammen lovede de en ‘fest på høje hæle’. Og de leverede.