Succesen fortsætter.

Da TV 2 Charlie for to år siden havde premiere på første afsnit af deres nostalgiserie 'Sygeplejeskolen', skrev jeg i min anmeldelse, at selvom serien både virkede tam og forudsigelig, så havde den også én særlig væsentlig kvalitet:

Man er i godt selskab!

Ligesom storebror 'Badehotellet' er 'Sygeplejeskolen' drama i den meget lette ende, men karaktererne er nemme at holde af, med nutidsøjne er det sjovt at se, hvilke problematikker man bøvlede med i 1950erne, og så er det også okay engang imellem bare at kunne koble hjernen fra og slappe af foran tv'et.

Hvor mange stjerner vil du give 'Sygeplejeskolen'?

Nu er vi nået til sæson fire.

Ud over at Morten Hee Andersen, der i de første par sæsoner spillede den rebelske sygeplejeelev Erik, desværre ikke er med længere, virker alt til at være, som det plejer.

Der er romantik på gangene, et uskyldigt øl-tyveri udløser afsnittets eneste lille spændingsøjeblik, og da Anette Støvelbæks karakter til sidst bliver kørt ned af en sporvogn, er det ikke mere alvorligt, end at vi når at se hende i live, før rulleteksterne kører over skærmen.

Det lyder måske lidt fesent, men jeg synes egentlig, det er meget hyggeligt, og vi har jo stadig DR til at sende alt det deprimerende drama...

Benedikte Hansen, Lotte Andersen og Andrea Heick Gadeberg. Vis mere Benedikte Hansen, Lotte Andersen og Andrea Heick Gadeberg.

Lotte Andersen er ny på holdet som forstokket viceforstanderinde, og jeg håber, at man tør skrue op for hendes diabolske sider. I første afsnit blev det kun til et par småkonfrontationer.

Andrea Heick Gadeberg, der senest har haft stor biografsucces med 'Retfærdighedens ryttere', er også ny som en sygeplejeskoleelev med lig i lasten.

Det er ikke hendes skyld, men jeg tænkte først, at hun virker lidt for ung.

Da sæson fire blev optaget sidste efterår, var hun 22 år, hvilket jo passer fint med en sygeplejeskoleelev, men da de andre skuespillere skal forestille at være jævnaldrende, har man måske castet lidt skævt i hendes tilfælde.

Som nævnt er en af 'Sygeplejeskolens' kvaliteter, at man som seer er klogere end karaktererne.

Molly Egelind, der spiller sygeplejeeleven Anna, repræsenterer fremtidens sygeplejersker, og det er tankevækkende at se, hvordan hun kæmper med sine konservative undervisere, der ikke synes, en kræftsyg patient skal vide, at han har meget kort tid at leve i.

Kvinders seksuelle frigørelse er også et tema i den nye sæson med Katrine Greis-Rosenthals karakter som hovedperson.

Hun har frigjort sig fra sin mand og inviterer nu sig selv på middag hos en mandlig kollega, og samtidig kæmper Anette Støvelbæks karakter med at forløse sine følelser for en anden kvinde.

Molly Egelind. Foto: TV2/ Mike Kollöffel Vis mere Molly Egelind. Foto: TV2/ Mike Kollöffel

Som så mange andre TV 2-serier er det ikke kunst, men det virker, og i 'Sygeplejeskolen' er det i det hele taget både gennemført og helhjertet.

Kan du ikke lide 'Badehotellet' og andre moderne takes på dansk lystspil, vil du fortsat heller ikke kunne lide 'Sygeplejeskolen', men mangler du en ny søndagsserie til at afslutte weekenden uden mareridt, så giv den et skud.

Og kan du ikke få nok, så kan du eventuelt krydre det med en udflugt til sporvognsmuseet mellem Ringsted og Roskilde, hvor flere af transportscenerne i serien er optaget.