Hold k*** det var et godt afsnit. Måske et af de bedste i 'Badehotellets' 10 år lange historie!

Efter en halvskuffende sæsonstart eksploderede TV 2s hitserie i denne uge med et fantastisk afsnit, der flere gange fik denne anmelder til at knibe en tåre og viste en ny overraskende mørk side af Hr. Weyse.

Jeg var i sidste uge bange for, at man var ved at lave en lidt halvkedelig og forudsigelig afslutning på den mest populære danske tv-serie i nyere tid.

I de to første afsnit blev der blandt andet brugt alt for meget tid på at introducere en ny sært talende karakter i form af dansk-amerikaneren John Seerup, men han var helt fraværende i denne uge, og det gav tilsyneladende plads til det helt store festfyrværkeri.

Hr. og fru Weyse ved Vesterhavet. Foto: TV2

For det første tog historien om Hr. Weyse og hans tidligere skuespillerelev Kitty Hansen en spændende Metoo-drejning.

I de to første afsnit fungerede hun mest som et sjovt gensyn. Nu anklager hun ham pludselig for at have udnyttet hende seksuelt!

Det tror jeg de færreste 'Badehotellet'-fans havde set komme, ligesom det var vildt at se anslaget til en ny voldelig side af Hr. Weyse, da han i afmagt over hendes nye anklager både ruskede og var tæt på at slå Kitty Hansen.

Vi fik også endelig det ventede comeback til Rosalinde Mynsters karakter Fie, der de sidste fire sæsoner har været gemt væk i England.

Rosalinde Mynster er tilbage som Fie i 'Badehotellet'. Foto: TV2

Hun gjorde i første omgang ikke det store væsen af sig, til gengæld fik afsnittet for alvor luft under vingerne med afsløringen af Amandas forbudte forhold til den tidligere nazisoldat Uwe.

'Badehotellet' har ofte stået stærkest, når man har drysset lidt alvor udover komedien.

Her fungerede det helt perfekt, da man først lod sladderen gå sin fjollede gang rundt på hotellet for derefter at skifte stemning, da Amanda stillede sig op foran de andre gæster og indrømmede sin skyld.

Jeg ved ikke, om det er realistisk, at de var SÅ hurtige til at tilgive hendes fraternisering, men det virkede lige efter hensigten, og da først den altid pessimistiske Hr. Auerland tilkendegav, at han ikke havde tænkt sig at forlade hotellet, var det svært ikke at blive rørt.

Amalie Dollerup som Amanda i 'Badehotellet'. Foto: TV2

Og, ja det er på sin vis vildt, at man kan lade sig rive så meget med af et ofte meget letspillet lystspil, men det var så effektivt skruet sammen, at der tilmed røg endnu en tårer, da Birthe Neumanns stramtandede karakter fru Fjeldsø til sidst også valgte at tilgive Amanda.

Sådan!

Ugens afsnit af 'Badehotellet' havde med andre ord det hele.

Det skulle lige i gang, men der var både noget at grine og græde af, og da det hele sluttede på en cliffhanger om, hvorvidt den nye vaskekone havde overhørt Amandas hemmelighed eller ej og dermed udgør en ny trussel for hotellets fremtid, er der nu fornyet håb for resten af sæsonen.