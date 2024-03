Jeg ved godt, at det er grundkonceptet, at karaktererne helst ikke må udvikle sig for meget.

Alligevel føltes flere scener i ugens andet afsnit af 'Badehotellet' som en kedelig, forudsigelig gentagelse, hvilket er super skuffende i lyset af én bestemt ting:

Vi er jo for hulen i gang med den store finalesæson!

Nu har TV 2 og forfatterne bag 'Badehotellet' haft seerne i deres hule hånd siden premieren i 2013 og burde derfor have lyst og overskud til at slutte af med et brag.

Jens Jacob Tychsen som Hr. Weyse. Foto: TV2

Jens Jacob Tychsen, der spiller den populære Hr. Weyse har selv udtalt til Her&Nu, at det kunne være sjovt, hvis der gik 'Game of Thrones' i den med dødsfald til højre og venstre og eksempelvis chokerede seerne ved at lade ham drukne i Vesterhavet.

Indtil videre ser historien dog bare ud til at tøffe videre i nogenlunde samme tempo, som det plejer.

Én ting er at Hr. Weyses største problem i den nye sæson stadig blot handler om hans eget ego - i denne omgang tilsat frustrationer over at skulle instruere et teaterstykke.

Det er fair nok. Og han kan jo stadig nå at kaste sig i havet.

Nej, det der mest lugter af en gentagelse er Grosserer Madsens nye forretningseventyr.

I denne sæson forsøger han at komme ind på det amerikanske marked, og måden, han i andet afsnit blev holdt hen af den hjemvendte dansk-amerikaner, vækker irriterende nok minder om Grosserer Madsens usunde samarbejde med Hr. Molin i de forrige sæsoner.

Skal vi nu endnu engang se Grosserer Madsen blive taget ved næsen af en svindler-type? Jeg håber virkelig, at den del af historien kommer til at tage en overraskende drejning.

En anden ting, der undrer, er sammensætningen af nye og gamle skuespillere.

Lars Ranthe som Grosserer Madsen. Foto: Mike Kollöffel

Vi ved, at Rosalinde Mynster har en lille rolle i den afsluttende sæson, men foreløbigt har hun ikke vist sig, og det er ærgerligt, hvis hendes tilbagevenden viser sig at blive alt for kort.

Modsat et indtil videre lidt ligegyldigt comeback fra Ena Spottag, hvis rolle som køkkenchef kun går ud på at vrisse af de nye stuepiger, er der potentielt mere kød på Rosalinde Mynsters historie.

Hendes karakter Fie, der en overgang drev hotellet, har de seneste sæsoner opholdt sig i England, mens hendes mand Morten blev i Danmark og kæmpede mod tyskerne.

Nu er krigen slut, og det kunne være interessant at få Fie tilbage på banen - både overfor Morten, der ser ud til at skjule noget omkring Fie - men også overfor hotellets nuværende bestyrer Amanda, der lige nu bruger de fleste af sine kræfter på sit problematiske forhold til tyskeren Uwe.

Lara Azimi-Busekist som Amandas datter Frida og Merete Mærkedahl som Otilia. Foto: TV2

Men okay, 'Badehotellet' er jo derudover først og fremmest hygge-tv, og her holdt Ulla Vejby som stuepigen Edith i denne uge fanen højest og sørgede for, at der også var lidt at grine ad.

Edith-karakteren er ofte blot blevet brugt som smånaivt sidekick til de andre stuepiger - i denne uge var hun pludselig selv i centrum, da hun på sødeste vis begejstret fortalte om sin mand Valters mulighed for at blive sognerådsformand.

Afsnittet sluttede også fint med en lille cliffhanger, da Amandas datter afslørede overfor frøken Otilia, at hun havde mødt sin tyske far - så nu kan man jo håbe, at det i det mindste sætter fut i tingene.