Superstjernen Tom Brady er efterhånden blevet 44 år, men han har ingen planer om at gå på pension i den nærmeste fremtid.

Faktisk forestiller den syvdobbelte Super Bowl-vinder sig, at han kan fortsætte, til han bliver 50 år.

Det afslører han i podcasten ‘Tommy and Gronky’, som han laver sammen med Rob Gronkowski, der både er hans gode ven og holdkammerat i Tampa Bay Buccaneers.

»Det virker til at være et brandvarmt spørgsmål her på det seneste. Kan Tom Brady spille, til han er 50? Altså 50 år gammel?,« lyder det indledende fra Brady, som altså selv tager emnet op i podcasten.

»Jeg synes ikke, det virker så svært. Og i øvrigt er Florida en pensionist-stat, så jeg føler, jeg kan spille og så bare glide direkte over i en pensionisttilværelse. Jeg tror, jeg kan (spille til han er 50, red.). Det er et ‘ja’,« fortsætter Brady.

Tidligere har Tom Brady sagt, at han ville fortsætte med at spille, så længe han føler, han har det rigtige niveau.

»Jeg ved, når det er den rette tid. Hvis jeg ikke er en quarterback, der kan spille med om mesterskabet, så vil jeg ikke spille. Hvis jeg er en belastning for holdet – det kommer ikke til at ske. Men jeg tror, at hvis jeg kan vinde et mesterskab, så vil jeg spille,« sagde Brady tilbage i august.

Og lige nu er det svært at argumentere for, at Tom Brady ikke har niveauet til at være med.

Før sidste sæson skiftede han fra New England Patriots til Tampa Bay Buccaneers – og han vandt Super Bowl i sin første sæson hos ‘Bucs’. Tidligere har han vundet seks mesterskaber med Patriots.

NFL-sæsonen begyndte i sidste uge, og her fik Tom Brady og Buccaneers en sejr i første runde mod Dallas Cowboys.