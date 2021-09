53-årige Keith McCants blev fundet død torsdag i sit hjem i Florida.

Politiet blev kaldt til den tidligere NFL-spillers hjem, da de havde modtaget et opkald om, at der var en mand på stedet, der ikke så ud til at være livløs.

Politiet erklærede Keith McCants død på stedet, da de kom frem. Det skriver People.

Efterforskerne i sagen mener, at han døde af en overdosis, selvom myndighederne venter på en bekræftelse af dette fra de endelige medicinske undersøgelser.

Keith McCants (tv) i aktion for Phoenix Cardinals. Foto: BOB DUNN Vis mere Keith McCants (tv) i aktion for Phoenix Cardinals. Foto: BOB DUNN

Keith McCants blev professionel i 1990.

Her blev han draftet til NFL-holdet Tampa Bay Buccaneers.

Han spillede som linebacker for Buccaneers i tre sæsoner. Keith McCants tørnede også ud for Houston Oilers og Arizona Cardinals før han stoppede sin aktive karriere i 1995.

I de seneste år har Keith McCants været åben omkring sin kamp mod depression, afhængighed og økonomiske problemer samt kampen mod ordensmagten, der flere gange har haft fat i angående besiddelse af stoffer.

'Det eneste, jeg vil gøre nu, er at tage alle mine oplevelser – gode som dårlige – og sprede min historie, sikre mig, at den næste person ikke har de samme problemer og gennemgår de samme ting, som jeg gennemgik,' fortalte han i interview til AL.com sidste år.

'Jeg vil have, at folk går ned af en bedre retning, end den jeg var nødt til at gå ned af.'