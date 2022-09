Lyt til artiklen

I over to uger har et af klodens mest celebre stjernepar været i mediernes søgelys, efter rygterne om en potentiel skilsmisse begyndte at svirre.

Nu er der kommet nye informationer om ægteskabskrisen mellem den brasilianske supermodel Gisele Bündchen og NFL-stjernen Tom Brady.

Stjerneparret har boet hver for sig i over en måned. Det siger kilder til det amerikanske medie People.

Ifølge People har Gisele Bündchen og Tom Brady været fra hinanden i mere end seks uger, hvor Brady fik comeback i NFL, mens supermodellen rejser.

Foto: Mark Humphrey Vis mere Foto: Mark Humphrey

»Gisele har travlt med sit eget liv nu og har brugt tiden væk fra Tom i Miami og New York,« lyder det til People fra en kilde.

Ægteskabskrisen for parret startede angiveligt efter et voldsomt skænderi, som kommer sig af, at NFL-stjernen ikke indstiller sin karriere, som ellers var planen, det meldte Page Six.

På trods af sin utilfredshed med det udskudte karrierestop har Bündchen været bekymret for Bradys NFL-karriere, det fortalte supermodellen til modebladet Elle, inden rygterne om ægteskabskrisen for alvor blev opsnappet af medierne. Brady har, siden rygterne blev kendt i medierne, også truffet en stor beslutning om sin karriere.

Stjerneparret har været gift siden 2009 og har sammen børnene Benjamin på 12 og Vivian på 9.