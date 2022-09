Lyt til artiklen

Der er krise hos et af klodens mest celebre stjernepar.

I amerikanske medier fyger rygterne om en skilsmisse mellem den brasilianske supermodel Gisele Bündchen og dem legendariske NFL-quarterback Tom Brady.

Og krisen i ægteskabet skulle nu have fået Brady til at beslutte, at denne sæson bliver hans allersidste.

NY Post skriver, at kilder tæt på Brady fortæller, at 'enden er nær' på alletiders mest succesfulde NFL-karriere.

Foto: Instagram: Gisele Bündchen Vis mere Foto: Instagram: Gisele Bündchen

Og det skulle angiveligt være et forsøg på at klinke skårene med Gisele Bündchen, som angiveligt er rasende over, at husbonden valgte at droppe pensionen – som han ellers annoncerede i forrige sæson.

Det skulle i første omgang have ført til et enormt skænderi, som resulterede i, at Bündchen flyttede ud af parrets hjem i Tampa.

45-årige Tom Brady forlod efterfølgende Tampa Bay Buccaneers' træningslejr i 11 dage – af 'personlige årsager'. Amerikanske medier melder, at han tilbragte de dage med Gisele og parrets to børn.

Men det var sandsynligvis ikke nok til at genskabe den gode stemning. For Gisele Bündchen dukkede ikke – som traditionen ellers byder – op til Buccaneers' sæsonpremiere mod Dallas Cowboys.

Foto: David J. Phillip Vis mere Foto: David J. Phillip

Brady – der har hele syv Super Bowl-ringe – besluttede at tage endnu en sæson i Tampa, da Buccaneers viftede en årsløn på 220 millioner kroner for snuden af ham.

Tom Brady og Gisele Bündchen har været gift siden 2009.