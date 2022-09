Lyt til artiklen

I tre uger har de været i mediernes søgelys, efter det kom frem, at NFL-stjernen Tom Brady og den brasilianske supermodel Gisele Bündchen i øjeblikket har store problemer på hjemmefronten.

Parret, der er et af verdens mest celebre, har i næsten seks uger boet hver for sig – supermodellen i New York og NFL-ikonet i Miami.

Nu har vidner set Gisele Bündchen i tårer på en gåtur i New Yorks gader, da hun snakkede i telefon. Det skriver Page Six.

»Gisele gik alene på West Side og græd ind i sin telefon,« lyder det fra et vidne til mediet.

Den ægteskabelige krise tog sin begyndelse, da parret angiveligt skulle have haft et voldsomt skænderi. Skænderiet opstod på baggrund af, at NFL-stjernen ikke har indstillet sin karriere som planlagt.

Ifølge kilder til Page Six går spekulationerne på, om Bündchen var i gang med en samtale med netop Brady, da hun blev spottet grædende på gaden.

Siden skilsmisserygterne begyndte at løbe, har Brady taget en stor beslutning om sin karriere, og ifølge kilder håber Brady også på, at de kan forsones.

Tom Brady og Gisele Bündchen har været gift siden 2009 og har sammen to børn.