Den tidligere NFL running back Zac Stacy er i en video blevet taget i et brutalt overfald på sin søns mor.

På videoen ses det også tydeligt, at deres fem måneder gamle søn overværer seancen, da han ligger i en vugge ved siden af.

Det skriver TMZ, der også bringer videoen af voldsseancen.

Ifølge det amerikanske medie skete episoden i ekskærestens hjem i Florida fredag den 12. november.

Her skulle et heftigt skænderi med jalousi som motiv have udløst den voldelige adfærd hos Stacy, der, som viser, starter med at slå sin ekskæreste, hvorefter han kaster hende ind i fjernsynet, der ovenikøbet falder ned på hende.

Stacy kaster efterfølgende en genstand efter kvinden, der under hele optrinet tydeligt beder ham om at stoppe, hvad han har gang i.

Ifølge TMZ ringede kvinden straks til politiet efter episoden. Efter sigende tog kvinden også på hospitalet efterfølgende, hvor hun blev behandlet for hovedskader samt knopper og blå mærker.

Hun har efterfølgende anmodet om, at han får et polititilhold, så han ikke kan komme i nærheden af hende.

»Han slog mig flere gange i hovedet. Jeg tiggede og bad ham om at stoppe, fordi den lille lå på sofaen lige ved siden af, hvor han slog mig. Så tog han fat i mig og kastede mig ind i mit tv. Det faldt ned, og han vendte sig for at være sikker på, jeg ikke rejste mig op. Han løftede mig op fra gulvet i fødderne og smed mig ned i min søns sæde,« lyder det ifølge TMZ i anmodningen om tilholdet.

Zac Stacy nåede tre sæsoner i NFL imellem 2013-2015 i klubberne St. Louis Rams og New York Jets. Han har efterfølgende spillet amerikansk fodbold i nogle lavere rækker.

Du kan se videoen af den voldsomme episode her: