Den tidligere NFL-spiller Colin Kaepernick er igen havnet i et voldsomt stormvejr.

For den 34-årige rettighedskæmper og tidligere quarterback er nemlig aktuel med en ny Netflix-dokumentar 'Colin in Black & White', som har skabt røre i den amerikanske sportsverden.

Det skriver New York Post.

I den nye dokumentar sammenligner Colin Kaepernick nemlig tilværelsen som NFL-spiller med slaveri. Og det er blandt andet det, der har fået flere store navne op i det røde felt.

Foto: ELIJAH NOUVELAGE Vis mere Foto: ELIJAH NOUVELAGE

Blandt andre er den tidligere New York Giants-spiller Jack Brewer rasende på Kaepernick, som han nærmest slagter over for det amerikanske medie.

»Colin har en ond og anti-amerikansk mentalitet, og det er sygt og ulækkert. Hans beskyldninger gør, at folk tænker, de er ofre, selv om de har så mange muligheder,« forklarer Brewer.

Heller ikke den amerikanske politiker og tidligere NFL-spiller Burgess Owens har ret meget tilovers for Colin Kaepernicks dokumentar.

'Hvor vover han at sammenligne den ondskab, som så mange af vores forfædre har været udsat for, med en flok millionærer, der selv har valgt at spille?' skriver han i et opslag på Twitter.

I dokumentaren forklarer Colin Kaepernick blandt andet, at han oplevede, at spillerne blev undertrykt og presset til langt over grænsen, da han var en del af verdens bedste liga.

»Hvad de ikke vil have dig til at forstå, er det, der er skabt i forhold til magtdynamikker. Før de sætter dig på banen, søger de efter enhver defekt, der kan påvirke din ydeevne. Ingen grænser bliver respekteret, og værdigheden er ikke længere intakt,« lyder det i dokumentaren.

Colin Kaepernick har ikke spillet siden 2016, hvor han blev genstand for massiv debat i USA efter at have knælet under nationalsangen ved en NFL-kamp.

Den amerikanske superstjernes handling var nemlig startskuddet til øget fokus på menneskerettigheder og især sortes rettigheder i USA.

På grund af Kaepernicks politiske beslutning var der ingen NFL-hold, der ønskede at skrive under med ham, da han blev fritstillet i San Francisco 49ers.

Et hold, hvor han ellers opnåede store resultater i sine 58 kampe. Blandt andet blev det til en Super Bowl-deltagelse i 2013, som holdet dog tabte til Baltimore Ravens.