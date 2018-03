Da Vita stod på scenen fredag aften under X Factor-liveshow, var det ikke pæne ord, der var fra dommerne. Det skyldtes ikke mindst et ærgerligt teknisk problem.

Ikke mindst Thomas Blachman havde hårde ord til den unge sangerinde - der kom til at synge en smule falsk i sin sang 'I Miss You' af Clean Bandit.

Blachman sagde blandt andet, at han manglede noget fra Vita, at hun brændte igennem, og stille og roligt kunne man se Vitas blik bevægede sig nedad.

Det fik Vitas coach, Sanne Salomonsen, til at afbryde Thomas Blachman.

»Nu er det nok. Vi stopper her,« sagde Sanne Salomonsen, der fik gjort meddommeren tavs for en gangs skyld.

Herefter fortsatte Sanne Salomonsen med at rose Vitas præstation gennem den forgange uge, hvor dommeren - som igen og igen forsøgtes afbrudt af Thomas Blachman - fortalte, at hun vidste, Vita kunne synge sangen fremragende.

På sociale medier blev Vitas problemer med sangen også bemærket hurtigt. Flere påpegede, at noget var helt galt, og enkelte mente, at det var Vitas 'in-ears', øretelefoner til at høre live-musikken med, som var problemet.

Av Av der er noget i de “in ears” der ik fungere korrekt i Vitas start af nummeret hmmm #xfactordk — HannibalsUnivers (@HannibalGS) March 16, 2018

Der er vist noget galt med Vitas musik i ørerne. Synd! #xfactordk — Michael Hawkins (@HawkinsDenmark) March 16, 2018

Kort efter Vitas optræden stod Sofie Linde ved den unge sangerindes side. Og hurtigt spurgte Sofie Linde ind til netop om Vitas in-ears var problemet.

Det kunne hun bekræfte - hvilket gav en del af forklaringen på Vitas problemer under sangen.

Om de søde ord fra Sofie Linde og Sanne Salomonsen var nok til at sende Vita videre til næste uges program afgør danskerne ude bag skærmene.