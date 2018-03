SPOILER-ALERT: I det følgende afsløres dele af, hvad der er sket i fredagens 'X Factor'-liveshow.

Det gik ikke helt som planlagt, da gruppen Place on Earth fredag skulle synge i kvartfinalen i 'X Factor'.

Mille havde en slange med noget væske i håret, som endte med at splatte ud i hendes ansigt, da gruppen var på scenen for at synge 'Pilgrim' af Fink. Det gik galt, da hun rørte ved sit eget ansigt - og fluks løb den blæklignede væske ud over hendes ansigt.

Heldigvis tog Mille det selv med oprejst pande.

»Gimmicken var, at Mille og jeg har nogle slanger, og der skulle løbe vand ned. Det har virket hver gang,« forklarede Kathrine på scenen.

Trods fejlen var dommer Sanne Salomonsen begejstret.

»Skatter, hvor er du dejlig med sort i hovedet,« sagde hun - og følger dermed traditionen med at kalde deltagerne for 'skat'.

Dommer Thomas Blachman, der har selv har dannet gruppen Place on Earth, tog ansvaret for floppet.

»Det virkede ikke,« erkendte han senere i showet.

I pausen mellem liveshowet og afgørelsen fortæller Mille, at hun stadig er 'helt høj' efter gruppens optræden.

»Jeg tænkte slet ikke. Jeg gjorde det bare. Nu har over en million mennesker så lige set, at jeg hælder sort vand i hovedet uden det var planlagt. Jeg har det ret vanvittigt, og jeg synes, det er mega øv, at det ikke virkede, for det var mega sejt at se på. Men jeg er glad for, at jeg gjorde noget.

Det gik galt, fordi de slanger, som Mille og Kathrine havde i håret, som der var små huller i, så væsken ville pible ned.

»Jeg havde en sprøjte siddende, som jeg skulle trykke på. Det forsøgte jeg, og så kunne jeg mærke, at der kom vand ud over mit ben, fordi der var hul i slangen. Jeg tænkte 'fuck, fuck, fuck' og hev slangen af - og så fik jeg vand i hovedet,« siger Mille.

Seere bemærkede også brøleren på Twitter. Mens en sammenligner det med malingangrebet på daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen (V), udtrykker den mangeårige DR-vært Alex Nyborg Madsen sin begejstring for gruppen.

