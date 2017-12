X Factor-dommeren Thomas Blachman er blevet skilt fra sin kone Sarah Louise Schackinger.

Det skriver kommunikationsbureaet Have PR i en pressemeddelelse.

'På vegne af Thomas Blachman og Sarah Louise Schackinger skal jeg meddele, at de er blevet skilt. Bruddet er sket i ro og fordragelighed,' lyder det i meddelelsen, der er underskrevet Have PR's direktør, Michael Feder.

Parret blev gift i 2014.

I foråret 2017 opstod der rygter om, at ægteparret var gået fra hinanden. Det skete under dette års udgave af X Factor, hvor den skaldede dommer pludselig dukkede op uden sin vielsesring.

Det skete efter flere medier havde bemærket, at Blachman ikke gik med sin vielsesring. Det fik Thomas Blachman til at kommentere rygterne i Her og Nu:

»Nogle gange bor vi sammen og andre gange ikke. Vi lever i et moderne ægteskab, med alt hvad det indebærer. Det handler om, hvem der har samkvem med hvilke af vores børn, hvor og hvornår. Med andre ord praktiske omstændigheder. Der gælder moderne regler i dag,« sagde han med henvisning til sine to børn Ramona og Henry, som han har fra sit 18 år lange ægteskab med ekskonen Viola Heyn-Johnsen samt Sarah Louise Schackingers søn Joshua.

Parret har ingen fælles børn.

Med hensyn til vielsesringen var der også en naturlig forklaring, forklarede han Ekstra Bladet.

»Come on, jeg får eksem, og jeg har aldrig gået med ring. Jeg bryder mig i virkeligheden ikke om det,« sagde han til avisen.