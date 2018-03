Der var ikke gået mange uger, efter den populære X Factor-vært Sofie Linde var blevet mor til en lille pige ved navn Trine, før hun var tilbage på skærmen. Nu sætter hun ord på hele oplevelsen.

I forbindelse med fredag aftens X Factor-semifinale tog den fortsat nybagte mor og X Factor-vært Sofie Linde for en sjælden gang til et af de efterfølgende pressemøder.

Iklædt helt gult i forbindelse med påske var det som altid en glad Sofie Linde, der mødte pressen.

»Det går rigtig dejligt med Trine. Hun er dejlig og dygtig til at skide,« sagde en storsmilende Sofie Linde, der også kunne fortælle, at datteren Trine har været ganske nem, når mor og far skulle passe deres job som værter på det populære sangprogram.

»Trine er med, og hun har sovet under både liveshow og generalprøver. Men ellers har vi været sammen med hende hele dagen op til.«

Allerede få uger efter, Trine - som er fem uger nu - var kommet til verden, var Sofie Linde tilbage på skærmen som vært på X Factor. Og den populære vært indrømmer da også gerne, at den første gang var lidt speciel.

»Da jeg var tilbage første gang, var jeg lidt ængstelig. Det indrømmer jeg gerne. Men det er gået så godt,« siger Sofie Linde, der umiddelbart mener, at hun kan se mest af faderen, Joachim Ingversen, i datteren Trine.

»Hun er så mild og sød,« siger Sofie Linde.