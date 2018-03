Selv om Sofie Linde og DR-kollegaen Joakim Ingversen gav hinanden deres »ja« på Københavns Rådhus, drømmer Sofie Linde om et 'rigtigt' bryllup i en kirke.

Det fortæller hun efter fredagens X Factor-liveshow, som var hendes første siden hun i februar blev mor til datteren, der har fået navnet Trine.

Den borgerlige vielse var faktisk ikke lige planen.

»Jeg var sikker på, vi skulle giftes til sommer, men det bliver sgu ikke til noget. Så var der en dygtig journalist, der opdagede, at vi var blevet gift sidste år. Men det var fordi, jeg ikke så det som et bryllup. Jeg vil jo gerne have det store kirkebryllup, men det skal bare planlægges,« siger den nybagte mor

Sofie Linde havde datteren med i DR Byen til fredagens show - sammen med en barnepige, for Joakim var travlt optaget med at lave 'Ultra Factor', som sendes på DR Ultra.

Var rådhusbrylluppet så bare en formalitet?

»Ja, det var det sgu. Men det var en hyggelig dag. Jeg var bare skidetræt og gravid. Jeg vil jo gerne have en dag, hvor jeg går i hvid kjole.«

Ikke blot var det en formalitet, det gik også lidt hurtigt, fortæller Sofie Linde.

»Jeg havde ikke lige fået fortalt alle mine veninder om rådhusbrylluppet«, siger hun, der regner med at holde mere barsel senere.

»Det har været planen hele tiden, at jeg kun ville tage to ugers barsel nu. For mig har jeg bare ventet på timingen og ventet på at se, hvad det er for et barn, jeg ville få. Heldigvis er hun sund og rask og har det dejligt,« siger hun.

Datteren Trine er af den nemmere slags.

»Jeg havde forventet det værste, men det har slet ikke været så slemt,« siger den nybagte mor, der regner med mere barsel senere. Den kan bruges til at planlægge bryllup.

»På et eller andet tidspunkt, når jeg er gået rigtigt på barsel, keder jeg mig sikkert rigtig meget, så må vi lige få det planlagt. Det kommer nok,« lyder det fra X Factor-værtinden, der allerede har lagt sine søde barsels-uvaner på hylden.

Det er slut med lakridserne fra Katjes. Næsten, i hvert fald.

»Jeg har prøvet at skære ned på det søde. Det går lidt langsomt.«