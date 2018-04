Jamie Talbot er ikke bookmakernes favorit til at vinde årets X Factor-finale, men måske støtte fra hans efternavne- bror Simon alligevel kan sikre ham sejren?

Da BT den 23. februar mødte Jamie Talbot før det første liveshow, fortalte X Factor-sangeren, at han desværre aldrig havde mødt sin efternavne-bror, standupkomikeren Simon Talbot.

»Nej, jeg har desværre aldrig mødt ham. Jeg har engang kommenteret noget på hans Facebookside i håb om, at han ville reagere, men der skete ikke noget,« lød det dengang grinende fra Jamie Talbot, der samtidig slog fast, at de to Talbot'er ikke var i familie.

»Jeg er fra England, jeg mener Simon Talbot stammer fra Irland.«

Men selvom Jamie og Simon Talbot altså ikke er i familie, støtter de gerne hinanden, og BT kan hermed overrække en hilsen til Jamie Talbot før X Factor-finalen, hvor han som bekendt står overfor modstanderne - og bookmakerfavoritterne - Rasmus Therkildsen og Blachmans gruppe Place On Earth.

»Uanset hvad der sker i aften har du vundet billetter til mit nye show. Kom ind, så siger vi hej efter showet. The Talbots unite,« lyder det blandt andet fra Simon Talbot, der har sendt videoen, du kan se øverst i artiklen.

Jamie Talbot er i gang med generalprøver til finalen og kender endnu ikke til nogen hilsen fra Simon Talbot. Da BT mødte ham tirsdag ude i DR Byen og nævnte, at der muligvis var billetter på vej, fik han julelys i øjnene.

»Det ville være det vildeste,« lød det fra Jamie Talbot, der altså efter aftenens finale får lov at møde Simon Talbot.