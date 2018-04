Thomas Blachmans sammensatte gruppe Place On Earth blev som forventet årets vinder af X Factor og skal nu til Los Angeles i USA og igennem et luksuriøst træningsforløb.

»Vi rejser mandag morgen, og vi har næste weekend fri derovre,« jublede gruppens mandlige medlem Andreas, da de tre vindere kort efter finalen mødte pressen backstage i DR Byen.

»Jeg er mentalt allerede i L.A.,« lød det med et kæmpe vindersmil fra Andreas og tilføjede, at der er styr på alt praktik - for eksempel visum for overhovedet at kunne blive lukket ind i USA.

»Jeg har hørt, at der er 22 grader derovre lige nu. Så jeg glæder mig til varmen. Vi skal sikkert også en tur på stranden. Men jeg glæder mig også til at komme hjem igen og begynde at lave musik. Nu skal damptoget køre videre. Vi må ikke lade det her dø,« slog den unge sanger fast.

Hans to kvindelige gruppemedlemmer Kathrine og Mille glæder sig også til at komme en tur til Hollywood.

»Jeg var udvekslingsstudent derovre sidste år, så jeg håber at kunne vise de to andre nogle fede steder,« lød det fra lyshårede Mille, før Kathrine begyndte at holde en tale om, hvor vigtig Blachman havde været i løbet af X Factor.

»Thomas har betydet alt. Det har været det bedste samarbejde, og vi har hele tiden fået lov til at være med til at vælge og arrangere sangene. Det har været så fedt. Thomas skal desværre ikke med os til L.A. for han skal til New York på ferie med sin datter, men vi skal helt sikkert danse sammen i aften,« lød det fra Kathrine.

Place On Earth rejser altså på mandag til Los Angeles, hvor de skal trænes i sang og dans, før de tilbage i Danmark kommer i hænderne på et par danske hitproducere, der skal hjælpe dem med at udgive deres vinder-minialbum som forventes at komme ud senere på året.

