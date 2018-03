Det blev Sigmund, der måtte forlade X Factor efter fredag aftens semifinale.

Det skete, efter Sigmund og Jamie Talbot stod tilbage til sidst.

I forvejen var det forventet, at Jamie Talbot skulle ryge ud, da han tidligere havde været i farezonen.

Men i stedet blev det den flamboyante Sigmund, der måtte forlade X Factor, inden det bliver rigtig sjovt.

Alligevel var det en fattet Sigmund, der kort efter sagde følgende på direkte tv.

»Det har været helt vildt. Det har givet mig så mange muligheder. I har været for vilde.«

Overraskelsen i forbindelse med Sigmunds exit var en af de større. Inden aftenens semifinale havde flere betting-selskaber - heriblandt Nordicbet og Danske Spil - Sigmund som favorit til at vinde hele sangkonkurrencen, mens Jamie Talbot og Rasmus lå i den dårlige ende af feltet.

Drama mellem dommerne

Men, som det også har været tilfældet ved flere andre af årets X Factor-liveshows, så var det ikke kun den endelige afgørelse, der tiltrak sig opmærksomhed. Også åbenlyse skænderier mellem dommerne på direkte tv stjal en del af opmærksomheden ved fredag aftens semifinale.

Et af de mere spektakulære øjeblikke kom efter Rasmus' første optræden med nummeret 'Jealous' af Labrinth.

På scenen havde Rasmus kort for inden siddet ned iklædt jakkesæt. Og da dommerne, som sædvane, skulle kommentere Rasmus' performance, så var det tydeligt, at Thomas Blachman ikke var helt tilfreds, selvom han roste Rasmus' vokal:

»Det bliver lidt for meget en tur på toilet, når du sidder ned,« sagde Thomas Blachman.

Var det den rigtige, der røg ud af X Factor?

Det fik begge de to meddommere og specielt Remee, der er coach for Rasmus, til at brokke sig højlydt. Men det stoppede ikke Thomas Blachman:

»Jeg roste din vokal. Men det fungerede ikke med at sidde ned,« sagde han.

Den dom var Sanne Salomonsen ikke enig i, da det blev hendes tur til at give Rasmus ord med på vejen.

»Godt du sad ned. Jeg var vild med det,« sagde Sanne Salomonsen, der blev bakket op af Remee.

»Alting er super klasse. Og det er svært at synge siddende, men du klarede det fremragende. Den kunne ikke have været der mere,« sagde Remee.

Næste fredag i X Factor bliver unik på mere end én måde. Det er nemlig den store finale, og samtidig er det den sidste omgang X Factor hos Danmarks Radio, da TV 2 overtager den populære sangkonkurrence til næste år.