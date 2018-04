Ovenfor fortæller tidligere X-factor deltagere, Simone Tandberg og Isabella Østenby, hvad de har lavet ,siden de var med i programmet.

Jamie Talbots X Factor-finale var noget af en rutchebanetur.

Han havde slet ikke regnet med at være blandt de sidste tre. Pludselig gik han videre og var blandt de sidste to. Og selvom han i sidste ende måtte nøjes med andenpladsen efter Blachmans gruppe Place On Earth, har det været en overvældende finale-aften for den glade nordjyde.

»Jeg havde absolut ikke set det komme. Jeg havde regnet med at ryge ud som treer. Min 'Starlight'-perfomance sad ikke lige i skabet, og jeg har været træt i stemmen hele ugen, men folk synes åbenbart, at jeg er super sej.«

Og så fik Jamie endda en bonus med hjem fra DR Byen.

»Jeg har ikke set min kusine, der bor i Italien i 14 år. Hun var med i i studiet i aften. X Factor har samlet min familie på en helt ny måde. Min far og hans søster var adoptivbørn, og vores familie har været spredt udover England, Italien, Danmark, men på grund af X Factor er hele familien begyndt at tale sammen igen. Så det her er kæmpestort,« storsmilede han.

Jamie Talbot glæder sig til at komme ud og spille og forhåbentlig kunne lave en masse musik. I næste uge vil han først og fremmest gerne få hængt ud med alle sine venner, som han har forsømt i et par månder, og så håber han på en tur hjem til Remee.

»Han har betydet så meget for os. Jeg vil rigtig gerne hjem til ham og drikke en øl eller måske et par flasker vin og få snakket om hele den her oplevelse. Han har været så super cool og er nærmest blevet min guru.«

