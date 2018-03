Rejsen mod en karriere som popstjerne sluttede foreløbig fredag aften for Vita Nikoline Jensen, da hun blev stemt ud af 'X Factor'.

Men det betyder ikke, at vi har set det sidste til den 17-årige århusianer. Slet ikke.

Fremover bliver det bare hendes egne numre, der kommer i fokus fremfor covernumre af kendte hits, sådan som formlen er i 'X Factor'. Det har ikke altid været helt nemt at indordne sig under, erkender hun.

»Man skal finde nogle numre, og der er uendeligt mange derude, så det er svært, at ramme plet, når jeg ved, at de numre, jeg synger bedst er dem, jeg selv skriver,« siger hun.

Vita får også fremover opbakning og støtte fra sin dommer og mentor i showet, Sanne Salomonsen.

»Vita skal i gang med at spille sin egen musik. Nu er hun der, hvor hun kan få lov til at spille sine egne sange. Vita er sin egen musik, og hun har været nødt til at gå ud over sin integritetsgrænse i ‘X Factor’, hvor man ikke spiller sine egne kompositioner,« siger Sanne Salomonsen.

Vita på scenen i 'X Factor', fredag den 23. marts 2018. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Vita på scenen i 'X Factor', fredag den 23. marts 2018. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

Her og nu skal Vita tilbage på gymnasiet, og så skal hun ellers have gang i sangskriveriet.

»Jeg vil holde fast i at spille en masse musik. Jeg har fået så mange erfaringer, jeg kan tage med mig. Det har været en dannelsesrejse på mange måder,« siger Vita, der er ærgerlig, men fattet over fredagens exit fra talentshowet.

»Det er klart, at når der kun er fem tilbage, bliver man nødt til at forberede sig på, at det kan ske. Jeg er selvfølgelig ked af det, men der er ikke nogen af dem her, der er tilbage, som jeg ikke kan unde en sejr.«

Sanne Salomonsen tilføjer:

»Det er et stort menneske, der taler her.«

Sanne Salomonsen vil også fremover tage sig af Vita, selv om hun er ude af 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest Sanne Salomonsen vil også fremover tage sig af Vita, selv om hun er ude af 'X Factor'. Foto: Martin Sylvest

Begge afviser de dommer Thomas Blachmans bredside mod dem under afgørelsen.

»Der er noget i dig, unge pige, som jeg tror helt vildt meget på. Som ikke er blevet forløst. Det kan godt være, du skal gå ud i verden og finde den selv. Der er ikke rigtig meget, der tyder på, at I kan finde ud af det, I to,« sagde han.

»Du kan tro, de har nydt, at de kunne sige sådan noget til mig. For de ved udmærket godt, at det ikke passer,« lyder det fra Sanne Salomonsen.

Det er rent skuespil?

»Ja, det er,« siger hun, mens Vita tilføjer, at deres samarbejde har været »rigtig godt.«

»Vi er et sted i showet, hvor man bliver nødt til at sige sådan noget, tror jeg. Der skal siges noget, fordi alle er sindssygt dygtige,« tilføjer Vita.

Sanne Salomonsen lægger ikke skjul på, at Vita stadig er hendes projekt.

»Faktum er, at Vita er et stort talent. Jeg tager hende i hånden nu og så skal vi ud og se om vi kan finde et pladeselskab. Det her er bare første skridt på Vitas videre færd. Jeg slipper hende ikke, og det bliver fedt at se hende blomstre,« siger Sanne Salomonsen og tilføjer, at der allerede har været efterspørgsel efter hendes deltagere.

»Alle mine deltagere er allerede blevet kontaktet af plade- og filmselskaber. De har alle sammen fået at vide, at de ikke må skrive under på noget, før de har talt med mig,« lyder det fra hele Danmarks rockmama.