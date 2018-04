Thomas Blachman er kendt for at sige sin mening direkte og uden omsvøb. Øverst i videoen kan du se, da BT testede, om han selv har styr på sine mange citater og meninger.

Thomas Blachman har bekræftet, at han tager endnu en omgang som dommer i 12. sæson af X Factor, når talentshowet rykker fra DR1 til TV 2 i 2019.

Og spørger man hans tidligere kollega bag dommerbordet Mich 'Cutfather' Hedin, som gav Blachman kamp til sin isse i to sæsoner i 2011 og 2012, så er den skaldede dommer det rigtige valg.

»Ingen kan tage hans plads. Han er en kompleks og utrolig visionær mand på mange niveauer. Han er sindssygt dygtig til det han gør. Han har udviklet sig som dommer igennem de mange sæsoner og formået at lægge en helt ny stil, hvor han vælger ukendte numre, men alligevel løser det så flot, at der stadig er masser af seere,« lyder de rosende ord fra Cutfather, som dog også har haft sit at slås med under deres kollegaskab.

»Han er en stædig mand, som smækkede med dørene, hvis virkeligheden ikke kom til at passe med det verdensbillede, han havde inde i hovedet. Vi har haft nogle reelle kampe i femte sæson, som ikke kun foregik på skærmen, men varede i et par uger. Men, som seerne nok også har bemærket, så er han blevet rundere og gradvist mere favnende med årene,« siger Mich 'Cutfather' Hedin.

I 2012 blev seerne blandt andet vidner til, hvordan forholdet mellem de to mandlige dommere blev anstrengt allerede i andet liveshow, hvor Cutfather blev sur på Blachman, fordi den Blachman mente, at Cutfathers deltager Sveinur sang falsk, og at man ikke kunne mærke Mulila. Herefter svinede Blachman Cutfathers musikvalg til. I de kommende uger blev stemningen kun endnu mere anspændt.

Cutfather - født Mich Hedin Hansen - var dommer i 2011 og 2012. Foto: Thomas Freitag Cutfather - født Mich Hedin Hansen - var dommer i 2011 og 2012. Foto: Thomas Freitag

Men stridsøksen er begravet, og i dag har Mich 'Cutfather' Hedin kun respekt til overs for Thomas Blachmans måde at forvalte dommer-rollen på.

»Han er i min optik groet i ét med X Factor - på en positiv måde. Siden han kom med i X Factor, har hans musikalske projekter trukket sig lidt i baggrunden, men hans brand står alligevel sindssygt stærk,« siger Cutfather om den 55-årige prisvindende komponist og jazztrommeslager.

Produceren har ikke selv fået et tilbud fra TV 2, fortæller han, men hvis det skulle ske, skulle han lige overveje det.

»Min hovedbiks er musikken og sangskrivningen. Et program som X Factor tager utrolig meget tid, og det tog mig lang tid at komme tilbage til virkeligheden, efter at have været med i to sæsoner - men det er måske også derfor, Blachman ikke har haft tid til at lave så meget musik længere,« griner Mich 'Cutfather' Hedin.