SPOILER-ALERT: I denne artikel afsløres det, hvad der sker i fredagens afsnit af X Factor på DR1.

Forventningspresset er til at tage og føle på for 17-årige Vita Nikoline Jensen fra Hobro efter aftenens five chair-challenge.

»Som du selv synger: 'You look like a movie, you sound like a song'. Du har fuldstændig ALT, hvad det her format kan forvente. Der er ikke engang blevet arbejdet med dig endnu,« lød det fra Remee - der fortsatte med rosen.

»Man skal virkelig fucke meget op for, at du ikke vinder hele lortet. Det må jeg sige. Det er en home run«

Også Thomas Blachman var begejstret for Vitas optræden.

»Det er det, der er så rørende ved det her program. Det er bare så tilfredsstillende, når der kommer nogen helt ude fra bøhlandet, der udtrykker sig med sådan en kyndighed og virtousitet. Der er ingen tvivl om, at vi skal have nogen op af stolene derovre,« sagde han med slet skjult adresse til Sanne Salomonsen, der allerede havde fyldt sine fem stole op med andre talentfulde unge solister.

»Du har overrasket mig og gjort mig så glad hver gang, du har sunget for mig,« sagde rockmamaen og sendte Melina ud af konkurrencen.

Selv om programmet er optaget for flere måneder siden, husker Vita Nikoline Jensen tydeligt det øjeblik.

»Jeg var nærmest i chok. Det virker stadig helt uvirkeligt. Det er sindssygt flotte ord. Det gik rigtig godt, og jeg ville ikke lave noget om, hvis jeg kunne. Jeg havde et mål om at få en stol, og det fik jeg. Jeg er dybt taknemmelig,« siger hun.

Hun er helt bevidst om, at der skal noget til overgå den præstation i showsene fremover.

»Men det er en udfordring, jeg tager op,« siger hun selvsikkert.

I fredagens program er der også et glimt af et andet øjeblik, hvor hun var knapt så sikker. På workshoppen, Sanne Salomonsen holdt med Vita og de andre unge solister, blev Vita meget rørt, da hun havde sunget for de andre.

»Det er en blanding af lettelse over, at det er overstået, og at jeg tænker, om det gik godt nok,« forklarede hun i programmet.

Mellem workshoppen og fredagens five chair-challenge har hun heldigvis fået skik på nerverne.

»For mig er at det at være med i X Factor en rejse. Jeg havde overskredet en grænse, og var derfor sindssygt nervøs efter at have sunget for de andre,« fortæller hun i dag.

Sanne Salomonsen gav hende en krammer og sagde, at det kun er godt med noget 'feeling'. Det var en stor hjælp for Vita.

»Vi er aldrig i tvivl om, at Sanne stoler på os. Hun ved, hvad hun skal sige for at få os op på benene, når vi er ved at falde,« siger hun, der glæder sig til at fortsætte rejsen med de andre på holdet.

»Det er fantastisk at være blandt nogen, der i den grad ved, hvad de har med at gøre. Det er meget dybere, end hvad man ser på tv. Det er et kæmpe fælleskab. Det er noget, der kommer til at betyde noget for mig fremover.«