Som den eneste dommer i 'X Factors' foreløbigt 11 år lange historie i Danmark, har Thomas Blachman været med i samtlige sæsoner.

Og det er der en god grund til, fortæller han til BT.

»Live-tv er den eneste virkelige virkelighed. Live-tv er flow-tv’s eneste mulighed for at overleve, fordi der sker noget lige her. Vi kan alle sammen gå ind og kigge på noget på nettet, men det var noget, der skete i går eller en anden dag,« siger han.

I fredagens kvartfinale i showet oplevede hans egen gruppe, Place on Earth, noget af charmen ved, at programmet transmitteres direkte. Et stunt med væske, der skulle dryppe ned i hovedet på Mille og Kathrine gik galt for Milles vedkommende.

Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix

»Jeg havde en sprøjte siddende, som jeg skulle trykke på. Det forsøgte jeg, og så kunne jeg mærke, at der kom vand ud over mit ben, fordi der var hul i slangen. Jeg tænkte 'fuck, fuck, fuck' og hev slangen af - og så fik jeg vand i hovedet,« forklarede Mille til BT under pausen i showet.

Den slags uheld kan ske, når sangen ikke lige kan tages om. Men det har også en værdi i sig selv, at der hver fredag sidder i omegnen af 1,1 million danskere og ser det samme program, mener Thomas Blachman.

Det er en form for forsamlingshus.

»Det kommer sgu ikke til at uddø. Det kan et eller andet, og det er også derfor, jeg er her,« siger 'X Factor'-dommeren.

Hvorvidt han så også vil være det i næste sæson af det populære talentshow, der sendes på TV 2, vides fortsat ikke.