Fredag aften røg Sigmund ud af semifinalen i årets X Factor. Ikke overraskende var det en skuffet coach, Sanne Salomonsen, som talte med pressen efterfølgende. Sigmund selv var i chok.

»Nu fik jeg mig en uge fri,« sådan lød det ikke længe efter, Sigmund var røget ud af X Factor-semifinalen, fra Sanne Salomonsen.

Men da ironien havde lagt sig, var det ikke overraskende en skuffet dommer, som måtte se sin sidste tilbageværende deltager forlade sangkonkurrencen, inden det for alvor bliver sjovt i finalen.

»Selvfølgelig er jeg ærgerlig. Sigmund er en stjerne, uanset om han vinder X Factor eller ej. Jeg har set mange komme og gå i musikbranchen gennem årene. Men Sigmund er en af dem, man vil huske om nogle år. Han har stjernepotentiale og det, der skal til for at blive hængene,« sagde Sanne Salomonsen og uddybede:

»Det er klart, jeg er skuffet. Ikke mindst fordi vi havde et fedt program klar til næste uge,« forklarede den danske musiklegende, som også kunne fortælle, hvad den kommende uge inden finalen byder på:

»Jeg skal sove. Og så skal jeg ikke tidligt op i morgen.«

Dommerne Remee, Sanne Salomonsen og Thomas Blachman. X Factor 11, liveshow 6, langfredag den 30. Marts 2018 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest Dommerne Remee, Sanne Salomonsen og Thomas Blachman. X Factor 11, liveshow 6, langfredag den 30. Marts 2018 (Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix 2018) Foto: Martin Sylvest

Inden fredag aftens semifinale var det netop Sigmund, som hos flere bookmakere var den store favorit - ikke kun til at gå videre fra semifinalen, men til at vinde hele X Factor.

Sådan skulle det ikke blive. Og det var også en tydeligt skuffet hovedperson, som BT talte med efterfølgende.

»Jeg er chokeret og overrasket. Men samtidig er jeg også stolt over at være kommet så langt. Specielt fordi jeg på forhånd var lidt nervøs for, om Danmark ville synes, jeg var for meget,« sagde Sigmund, der havde en teori om, hvorfor han røg ud:

»Der er nogle søde leverpostejsdanskere i Vestjylland, som syntes, jeg var for meget. Og så er alle de unge, der normalt stemmer på mig, ude og feste i påsken,« forklarede Sigmund, der samtidig kunne fortælle, at danskerne efter alt at dømme ikke har set det sidste til ham på skærmen.

Han har nemlig allerede fået et par tilbud om at lave tv.

»Både DR3 og TV3 har givet mig et tilbud om at lave tv, men mere kan jeg ikke sige. Jeg vil gerne være en entertainer, ikke kun en musiker. Og der kan tv være en del af det,« forklarede Sigmund.

»Jeg er kun 22 år, så jeg har verden foran mig.«

Sigmund og Sanne på scenen efter Sigmunds X Factor exit. X Factor 11, liveshow 6 i DR Byen fredag den 30. marts 2018. (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018) Foto: Martin Sylvest Sigmund og Sanne på scenen efter Sigmunds X Factor exit. X Factor 11, liveshow 6 i DR Byen fredag den 30. marts 2018. (foto: Martin Sylvest/Scanpix Ritzau 2018) Foto: Martin Sylvest

I årets finale stor næste fredag Place on Earth, Rasmus og Jamie Talbot.