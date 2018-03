Det blev Sol & Christian, der røg ud af fredag aftens ottendedelsfinale i årets X Factor.

Det stod klart, efter de to omsange var blevet leveret i DR Byen.

Sol & Christian måtte forlade det populære sangprogram, efter en nervepirrende omsang med Vita.

Den endelige afgørelse blev truffet af Remee, efter Sanne Salomonsen kort havde sagt, at Vita - som hun er coach for - skulle blive, mens Thomas Blachman efter en længere enetale havde ønsket Sol & Christian - som han er coach for - videre.

Remee efterlyste overfor Sanne Salomonsen en klar plan med Vita. Mens han sagde, at Sol & Christian 'peakede' fredag aften. Og kaldte deres projekt for 'veleksekveret'.

Alligevel sendte han Vita videre og Sol & Christian ud. Det var med et klart ønske om at se Vita udfolde sig i den kommende uge.

Remee sagde blandt andet, at han manglede noget, der mindede om en plan fra Sanne Salomonsens side med Vita, ligesom den folkekære sangerinde ifølge Remee har vist det med sin anden deltager Sigmund, der gennem de seneste uger har høstet store mængder dommerros.

Skænderier mellem Sanne og Blachman

Men det var ikke kun den endelige afgørelse om, hvem der skulle forlade X Factor fredag, der fyldte i aftenens program.

Flere gange under programmet havde Sanne Salomonsen og Thomas Blachman højlydte skænderier. Det gjorde sig blandt andet gældende, efter Rasmus havde sunget sin sang 'Silence' af Marshmello, men også efter Place on Earth havde givet deres bidrag til aftenens underholdning i form af 'Say Something Loving' af The XX.

Uenighederne mellem de to store personligheder var dog mest tydeligt, efter Vita havde kæmpet med sin sang, 'I Miss You' af Clean Bandit, i programmets første del.

Vita havde åbenlyse problemer med sine 'in-ears' - øretelefoner til at høre musikken fra bandet med - hvilket resulterede i, at den unge sangerinde sang tydeligt falsk. Efterfølgende kom Thomas Blachman med en længere svada om alt det, han mente, der var galt med Vitas performance.

Det fik Sanne Salomonsen til at afbryde Thomas Blachman med ordene 'nu er det nok'.

Det fik for en sjælden gang umiddelbart lukket munden på Blachman, mens Sanne Salomonsen tog sin deltager i forsvar og blandt andet fortalte, at hun i den forgange uge havde hørt Vita spille sangen fremragende.

Med Sol & Christians exit fredag aften er årets X Factor nede på fem deltagere. Samtidig har alle dommer mindst en deltager tilbage i næste uges kvartfinale.