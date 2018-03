SPOILER-ADVARSEL: I artiklen afsløres det, hvem der røg ud af X Factor.

Fredagens dramatiske højdepunkt i X Factor-kvartfinalen var, da showets eneste tilbageværende gruppe 'Place on Earth' måtte sande, at performancekunst kan være en svær størrelse under et live-transmitteret underholdningsprogram.

Den ene del af trioen, Mille, havde en slange med noget væske i håret, som endte med at splatte ud i hendes ansigt, da gruppen var på scenen for at synge 'Pilgrim' af Fink. Det var tydeligvis ikke meningen, men heldigvis tog Mille det selv med oprejst pande.

Det gik helt galt for Mille fra Place on Earth. Foto: Martin Sylvest Det gik helt galt for Mille fra Place on Earth. Foto: Martin Sylvest

I pausen mellem liveshowet og afgørelsen fortalte sangerinden til BT, at hun stadig var 'helt høj' oven på episoden.

»Jeg tænkte slet ikke. Jeg gjorde det bare. Nu har over en million mennesker så lige set, at jeg hælder sort vand i hovedet, uden det var planlagt. Jeg har det ret vanvittigt, og jeg synes, det er mega øv, at det ikke virkede, for det var mega sejt at se på. Men jeg er glad for, at jeg gjorde noget.«

X Factor liveshow i DR Byen fredag den 23. marts. Foto: Martin Sylvest X Factor liveshow i DR Byen fredag den 23. marts. Foto: Martin Sylvest

Det gik galt, fordi de slanger, som Mille og Kathrine havde i håret, som der var små huller i, så væsken ville pible ned, ikke virkede som planlagt.

»Jeg havde en sprøjte siddende, som jeg skulle trykke på. Det forsøgte jeg, og så kunne jeg mærke, at der kom vand ud over mit ben, fordi der var hul i slangen. Jeg tænkte 'fuck, fuck, fuck' og hev slangen af - og så fik jeg vand i hovedet,« siger Mille.

På trods af fejlen fik gruppen stor ros af dommerne, og de blev sendt direkte videre af seerne. Og Sanne Salomonsen havde intet problem med, at Mille til forveksling lignede kulsoen fra 'Gøngehøvdingen'.

»Skatter, hvor er du dejlig med sort i hovedet,« sagde den erfarne sanger til Mille.

Derimod måtte Jamie Talbot og unge Vita i omsang. Og her trak Vita det korteste strå, efter hun for anden uge i træk var i farezonen. Blachmann sendte hende ud.