Det slår gnister mellem dommerne i årets X Factor. Flere gange har specielt Sanne Salomonsen og Thomas Blachman været i totterne på hinanden. Men fredag aften var det Remees tur til at brokke sig over Thomas Blachman.

Under Rasmus' sang 'Jealous' af Labrinth, sad Rasmus ned iklædt et jakkesæt i ægte crooner-stil.

Men det faldt ikke i Thomas Blachmans stil.

Blachman roste efterfølgende Rasmus' vokal, men mente ikke, det virkede for sangeren at sidde ned. Han sagde:

»Det bliver lidt for meget en tur på toilet, når du sidder ned.«

Det fik begge de to meddommere og specielt Remee til at brokke sig højlydt. Men alligevel fortsatte Blachman:

»Jeg roste din vokal. Men det fungerede ikke med at sidde ned,« sagde Blachman.

Den dom var Sanne Salomonsen ikke enig i, da det blev hendes tur til at give Rasmus' performance ord med på vejen.

»Godt du sad ned. Jeg var vild med det,« sagde Sanne Salomonsen, der blev bakket op af Remee.

»Alting er super klasse. Og det er svært at synge siddende, men du klarede det fremragende. Den kunne ikke have været der mere,« sagde Remee.

På sociale medier blev der også lagt mærke til Blachmans bemærkning.

Sanne “du skabte en intim stemning ved at sidde ned”. Pretty much det samme Blachman sagde. Toiletbesøg. Det er ret intimt. #xfactordk — Slacker Kristine (@KristineF_) March 30, 2018 Jeg skal love for, det skabte et intimt rum. Det lignede han sad på toilet. Blachmann har ret. #xfactordk — Bjarke Charlie (@BjarkeCharlie) March 30, 2018

Om Rasmus også går videre til finalen, finder vi ud af fredag aften.