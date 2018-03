Det var ikke kun smil og glade miner mellem dommerne fredag aften til X Factor i DR Byen. Flere gange røg Sanne Salomonsen og Thomas Blachman i totterne på hinanden på direkte tv. Efterfølgende fortalte de to dommere om den til tider ophedede stemning i studiet.

'Nu er det nok', nærmest råbte Sanne Salomonsen efter Thomas Blachman.

Den skaldede dommer var midt i en længere enetale om, hvordan han mente, Sanne Salomonsens deltager Vita havde haft en skidt performance på scenen - hvor der tydeligt havde været tekniske problemer.

Sanne Salomonsen tog straks Vita i forsvar, men måtte adskillige gange forhindre Thomas Blachman i at afbryde hende.

Og det var langt fra eneste gang, de to dommere og coaches havde forskellige syn på sagerne.

Efter Rasmus' sang opstod et mindre skænderi. Det samme var tilfældet efter Place on Earth havde givet deres nummer. Og da Remee skulle træffe den endelige afgørelse om, hvor vidt Blachmans Sol & Christian eller Sanne Salomonsens Vita skulle ud, så røg de to dommere i totterne på hinanden igen.

»Elsker at mundhugges«

Efter fredag aftens program var overstået, fik BT lejlighed til at spørge de to dommere ind til deres skænderier.

»Jeg elsker at mundhugges med Sanne. Hun er super ærlig, og så bliver hun ikke stødt på manchetterne over, jeg siger min mening. Hun er selv bramfri. Og vi er to originaler, der har hver vores mening om tingene,« sagde Blachman, der havde lidt mere at tilføje:

»Sanne er stadig ny i det her, og hun er ved at lære det. Men hun er dygtig og kan komme til at sætte nye standarder - med sit sprog og med sine meninger.«

Også Sanne Salomonsen var hurtig til at finde den gode tone og smilet frem, efter liveshowets ophedede debatter med Thomas Blachman.

»Når snaktøjet går, så siger man ting. Og desuden gider jeg ikke blive afbrudt,« sagde Sanne Salomonsen om Thomas Blachman, der flere gange forsøgte at tage ordet ud af munden på den folkekære musiker.

»Vi skal være uenige som dommere. Og vi er forskellige coaches, som har forskellige meninger om, hvordan tingene skal gøres. Desuden har vi forskellige kunstnere, der skal coaches. Så selvfølgelig er vi ikke altid enige.«

Det blev Thomas Blachmans Sol & Christian, der måtte forlade X Factor fredag aften. Det skete efter omsang med Sanne Salomonsens Vita.

Der er nu fem deltagere tilbage i årets X Factor.