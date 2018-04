Place on Earth vinder den 11. sæson af X Factor.

Det står klart, efter fredag aftens finale. Her stod Jamie Talbot og gruppen Place on Earth overfor hinanden i den endelige finaledel. Forinden måtte Rasmus i en stor overraskelse forlade finalen i sangkonkurrencen med en tredjeplads som resultat.

Inden det endelige resultat lå klar, havde Place on Earth og Jamie Talbot sunget hver deres vindersang, som de selv har været med til at producere. Place on Earth sang 'Young', mens Jamie Talbot præsenterede sangen 'Goldmine'.

Umiddelbart efter det stod klart, at Thomas Blachmans gruppe havde vundet X Factor, var det en rørt dommer, vært Sofie Linde fik fat i:

»Sikke en afslutning,« sagde Blachman kort med et stort smil om munden.

Kort efter sejren var det jublende glade Place on Earth, BT fik fat i:

»Det er fuldstændig sindssygt. Jeg ryster helt. Ved slet ikke hvad jeg skal sige. Jeg er så glad så glad så glad,« sagde Mille fra gruppen, mens Katrine supplerede:

»Det her havde jeg aldrig turde drømme om. Jeg havde på ingen måder forventet det her da jeg tilmeldte mig sidste år.«

Blachman stjal opmærksomheden

Vinderen var naturligvis den store historie fredag aften. Men som så mange gange før stjal Thomas Blachman også en del af opmærksomheden.

Det skete, da han i vanlig Blachman-stil med en af sine utallige enetaler fik alle øjne rettet mod sin person.

Rasmus på scenen. X Factor finale den 6. April 2018. Foto: Martin Sylvest Rasmus på scenen. X Factor finale den 6. April 2018. Foto: Martin Sylvest

Efter Place on Earth havde spillet - og Sanne Salomonsen og Remee havde leveret deres kommentarer - rejste Blachman sig op og fandt det nærmeste kamera.

Under talestrømmen lagde dommeren sin hånd på skærmen og sagde:

»Børn, læg jeres hånd på skærmen, læg jeres hånd i min. I er fremtiden,« sagde Blachman.

Herefter fulgte en kort og præcis enetale om, hvordan vi alle bør tage hånd om samfundets børn - som Thomas Blachman fortalte, han har gjort gennem en årrække via sin tjans i X Factor - for de er fremtiden.

Jamie Talbot på scenen. X Factor finale den 6. April 2018. Foto: Martin Sylvest Jamie Talbot på scenen. X Factor finale den 6. April 2018. Foto: Martin Sylvest

Blachmans tale blev taget vel imod i studiet. Og på sociale medier kunne man hurtigt tyde en effekt af talen, da billeder i stribevis af børn med hænderne på skærmen ramte de sociale medier.

Nyt koncept fra DR

Place on Earth blev den sidste vinder af X Factor på Danmarks Radio. Fra 2019 flytter den populære konkurrence til TV 2, efter DR havde frasagt sig rettighederne til en ny sæson af programmet, der er ejet af britiske Simon Cowell.

DR har dog ikke tænkt sig at lægge sig fladt ned, når det kommer til konkurrencen om underholdning i prime time.

Inden fredag aftens finale kunne DRs underholdningschef, Jan Lagermand Lundme, fortælle, at et nyt, frisk program snart er parat til at afløse seersuccessen X Factor:

»Det er et splinternyt format i samarbejde med Nordisk Film. Det er et dansk udviklet format. Og det kommer til at være et musikalsk sangprogram, hvor to store danske musikstjerner skal kæmpe med hinanden,« sagde Jan Lagermand Lundme, der ikke kunne sætte navn på de to stjerner eller på selve programmet.