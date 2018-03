SPOILER-ALERT: I det følgende afsløres, hvem der blev sendt ud i fredagens 'X Factor'-liveshow.

17-årige Vita Nikoline Jensen trak fredag aften det korteste strå efter en omsang mod Jamie Talbot. Hun er dermed færdig i talentshowet.

Det står klart efter fredagens kvartfinale i X Factor, der havde temaet 'noget på hjerte'. Det havde dommer Thomas Blachman også, da han skulle træffe den endelige afgørelse. Fem minutters enetale måtte der til, før han var i stand til at træffe den svære beslutning.

»Der er noget i dig, unge pige, som jeg tror helt vildt meget på. Som ikke er blevet forløst. Det kan godt være, du skal gå ud i verden og finde den selv. Der er ikke rigtig meget, der tyder på, at I kan finde ud af det, I to,« sagde han henvendt til meddommer Sanne Salomonsen.

sendxnet Vita: "Say Something" af A Great Big World . X Factor 11, liveshow 5 i DR Byen fredag den 23. marts 2018. Foto: Martin Sylvest sendxnet Vita: "Say Something" af A Great Big World . X Factor 11, liveshow 5 i DR Byen fredag den 23. marts 2018. Foto: Martin Sylvest

»Jeg vil ikke have, I det tager det her personligt. Det handler om håndværk også. Jeg vil gerne straffe min meddommer og sender dig hjem, Vita,« konkluderede han efter omsangen, hvor Vitas stemme knækkede en enkelt gang.

Jamie Talbot, der høstede dommer-ros for sin mørke version af Leonard Cohen 'Everybody Knows', fortsætter derimod til semifinalen næste uge.

Fredagens dramatiske højdepunkt i X Factor-kvartfinalen var, da showets eneste tilbageværende gruppe 'Place on Earth' måtte sande, at performancekunst kan være en svær størrelse under et live-transmitteret underholdningsprogram.

Semifinalen i showet finder sted næste fredag, hvor 'Place on Earth' skal kæmpe mod Rasmus, Sigmund og Jamie Talbot om en plads i finalen.