Øverst kan du se et klip fra aftenens program. ADVARSEL: Denne artikel afslører dele af, hvad der sker i aftenens afsnit af X Factor.

»Jeg er jo ikke pædagog. Jeg siger bare, hvordan jeg har det.«

Sådan siger X Factor-dommer Thomas Blachman, der i fredagens afsnit af programmet omdannede det, der egentlig var en 'five chair-challenge', til en stoleleg med blot tre stole.

»Det er klart, at hvis jeg ikke tager nogen ud, så er jeg afhængig af at vælge fem af de allerede eksisterende grupper. Men jeg mener ikke, der er fem af de allerede eksisterende grupper, der kan gøre, hvad der skal gøres,« forklarer han i programmet - til stor overraskelse for netop grupperne.

Thomas Blachman erkender over for BT, at han er en kende opgivende i programmet.

»Jeg tror, enhver ville have det på samme måde. Det handler om dårlig forberedelse og en ureflekteret ungdom, som på en eller anden måde giver mig en følelse af, at de er der for programmets skyld og for 'lærerens' - altså min - skyld frem for at være der for deres egen skyld,« lyder det fra X Factor-dommeren, der er kendt for at give deltagerne en opsang råt for usødet, hvis de ikke er gode nok.

»Man skal helst have et billede af, hvor man kan tage dem hen, og det er jo ikke lige altid, det springer i øjnene, når de ikke selv har nogen som helst fornemmelse,« siger han og nævner Citybois som et eksempel på en gruppe, der har det, der skal til.

Thomas Blachman følte sig derfor 'nødsaget' til at fjerne to stole.

»Når motivationen ikke står i overensstemmelse med arbejdsindsatsen, bliver det sgu for letbenet. Så kommer man til et punkt, hvor man kommer til at udtrykke sig på en måde, man måske ikke normalt gør. Men altså, det er jo ikke noget nyt, for fanden.«

De to tomme stole vil han reservere til to nye grupper, der bliver dannet ud fra små 20 af dommerkollegaen Sanne Salomonsens unge artister, som ikke fik en stol af hende. De to nye grupper vil blive fundet på en kommende bootcamp, som bliver 'virkelig god', siger Thomas Blachman.

»Der er nogle åbenlyse talenter iblandt, og derfor har jeg siddet og jublet hver gang, Sanne sendte en af dem hjem. I må vente og se hvad der sker med dem, men min plan er at samle nogle grupper, der kan deres ting. For selv om jeg er god til at tabe, vil jeg jo ikke give mig, før jeg har gjort mit absolut bedste,« siger Thomas Blachman, der frabeder sig, at man har ondt af ham.

»Jeg har sgu ikke ondt af mig selv. Nu skal vi heller ikke gøre det værre. Jeg tror, der er jobs, der er værre end det, jeg har. For eksempel at være folkeskolelærer,« siger han.