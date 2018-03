SPOILER-ALERT: I denne artikel afsløres det, hvad der sker i fredagens afsnit af X Factor på DR1.



Fredag gik den ikke længere for ægteparret Anne Mette og Tomas Lund fra Testrup ved Aarhus.

Det blev deres egen dommer, Thomas Blachman, der stemte 'Danmarks sejeste teenageforældre' hjem, selv om han og de øvrige dommere var enige om at rose det, der blev deres sidste optræden i showet.

»Der har været få eksempler på, at man kunne kæmpe sig ud af farezonen og komme tilbage. Det lykkedes heller ikke her,« siger Thomas Blachman efter showet. Han var dog fuld af tilfredshed over, at de nåede så langt, som de gjorde.

»De var den eneste gruppe, jeg tog videre af de grupper, der kom. De er sindssygt gode mennesker. Jeg synes, vi landede stilistisk hvor vi skal være. Jeg er sgu rigtig glad og forløst med det,« siger han.

Annemette og Tomas. X Factor fredag den 9. marts. Foto: Martin Sylvest Annemette og Tomas. X Factor fredag den 9. marts. Foto: Martin Sylvest

Samarbejdet med Anne Mette og Tomas har han kun rosende ord at sige om.

»Det er en fantastisk demonstration af, hvordan man kan genskabe ungdommens inspiration. Problemerne i de fleste ægteskaber er jo, at man kigger på hinanden og man har svært ved at udvikle sig, fordi modparten hele tiden ser på en med det samme syn. Når jeg kommer ind som parterapeuten fra helvede, så kan jeg ligesom sige tingene lige ud,« siger han, der nu overvejer at skrive parterapeut på cv'et.

I sidste uge sagde du, at X Factor er et skrækkeligt program. Mener du stadig det?

»Det er det da også. Det er det mest rædsomme. Ikke kun i dag, men det har i alle 11 år været et forfærdeligt program. Men det bliver bedre, når gode mennesker går ind og gør det. Så bliver det til noget andet.«

Dommerne i X Factor. Fredag den 9. marts. Foto: Martin Sylvest Dommerne i X Factor. Fredag den 9. marts. Foto: Martin Sylvest

Det er ikke mere skrækkeligt, fordi du sender en af dine egne grupper hjem?

»Nej, det synes jeg ikke. Det er jo gamet. Det betyder jo i virkeligheden bare, at jeg har bedre tid i morgen. At have tre grupper på en gang er rimeligt sindssygt,« siger Thomas Blachman, der ikke vil spå om Anne Mette og Tomas' fremtid, men, vurderer han:

»De kan godt gå ud og lave en masse ting. De er landskendte nu. Jeg har givet dem smag for noget musik, som de ikke havde smag for ellers. Der er sket noget.«

Selv siger Anne Mette og Tomas til Ritzau, at de har fået blod på tanden.

»Vi startede med at tænke, at vi gerne ville ud at spille efter det her, noget af det Blachman kalder røvballe-musik, men nu har vi fået ambitioner,« siger Tomas til Rtizau.