»Fucking luder, du kan ikke komme væk.«

Sådan lød det 8. juli 2016, inden en 16-årig teenagedreng rev skjorten op på sit offer, befølte hendes bryster og førte hånd ned i ofrets trusser og førte en eller flere fingre op i offers vagina. Han blev idømt otte måneders fængsel, efter han blev kendt skyldig i andet seksuelt forhold end samleje af Københavns Byret.

B.T. har fået kendskab til episoden fra en unik gennemgang af alle domme for voldtægt fra januar 2016 til maj 2017. Gennemgangen er den første af sin art, og i løbet af de kommende uger vil B.T. i serien #Voldtaget sætte fokus på de personer, som begår voldtægt i Danmark, men også ofrene og de konsekvenser, som de kæmper med.

Overfaldsvoldtægter, hvor offer og gerningsmand ikke kender hinanden eller kender hinanden meget perifert, er den type voldtægt, der er færrest domme for i Danmark. I en periode på godt halvandet år er 12 personer blevet dømt for den type voldtægt. Heraf er 10 indvandrer eller efterkommere af indvandrer. De stammer blandt andet fra Makedonien, Somalia, Bulgarien, Irak og Eritrea. Samtlige gerningspersoner i sager om overfaldsvoldtægter er mænd, fremgår det af gennemgangen.

Samtlige 12 gerningsmænd nægtede sig skyldig i at have begået overgreb. I hovedparten af sagerne er det ikke lykkedes gerningsmanden at gennemføre en fuldbyrdet voldtægt. Ofte fordi offeret har gjort modstand, eller overfaldsmanden er blevet afbrudt af forbipasserende.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt Danmarkskort over samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. Med voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme, delvist betingede fængselsdomme samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, heller ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende - såkaldt § 68-70-sager.

