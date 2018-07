Lørdag kunne B.T. beskrive, hvordan 10 ud 12 overfaldsvoldtægter i Danmark bliver begået af indvandrere eller efterkommere af indvandrere. De tal ryster danske politikere, der ønsker at sætte hårdt ind.

»Det er jo grotesk, at tallene er så høje, og det er desværre ikke overraskende, vi har set det før. Alligevel tænker man sig lige om en ekstra gang, om det virkelig kan være rigtigt i forhold til mennesker, der er kommet til Danmark udefra. Det er jo i den grad både at træde på et andet menneske og træde på det samfund, som har taget imod en, og derfor er det på alle niveauer langt ude, at tallene er, som de er,« siger Dansk Folkepartis integrations- og udlændingeordfører, Martin Henriksen. Han kalder på samme tid for et stop for muslimsk indvandring.

Hos Socialdemokratiet kalder retsordfører Morten Bødskov tallene for ‘fuldkommen uhørt’ og siger:

»Det er en adfærd, som ikke hører hjemme nogen steder. Heldigvis er det noget, som bliver straffet meget hårdt, og som også kalder på en enorm grad af selvransagelse i indvandrermiljøerne,« siger Morten Bødskov, der bakkes op af integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V).

»Det er da fuldstændig horribelt. Og det siger mig, at der er noget helt galt i nogle af indvandrermiljøerne i Danmark,« siger integrations- og udlændingeminister Inger Støjberg (V) til B.T.

Hverken hos Inger Støjberg, Morten Bødskov eller Martin Henriksen er der dog ikke den store overraskelse over tallene - andre undersøgelser af voldtægter i Danmark har peget på en lignende tendens.

Udgangsforbud på asylcentre

Martin Henriksen siger, at han og DF mener at have en løsning på problemet med voldtægter begået af asylansøgere:

»Fra Dansk Folkepartis side synes vi jo, at der skal være udgangsforbud på vores asylcentre. Vi har foreslået i Folketinget, at unge asylansøgere under 18 år skal være hjemme om aftenen, om natten og om morgenen, og politiet skulle have mulighed for i særlige situationer at sige, at personer har udgangsforbud i 24 timer, hvis man vurderer, at det er nødvendigt.«

B.T.s undersøgelse viser, at flere af overfaldsvoldtægtsmændene stammer fra mellemøstlige lande, men også en række personer stammer fra Østeuropa. På listen er blandt andet lande som Makedonien, Bulgarien, Somalia, Eritrea og Irak.

Tidligere har en ekspert udtalt til B.T., at han ser, at fejlet integration er det største problem:

»Årsagen til overrepræsentationen er den dårlige integration. De føler sig ikke som en del af samfundet, kommer hurtigt til at føle sig udenfor og føle foragt over for samfundet og for andre,« sagde Christian Diesen, professor ved Stockholms Universitet.

Og her mener Inger Støjberg også, man kan tage fat for at løse overrepræsentationen:

»Vi har jo for det første taget tiltag, der skal presse indvandrerne ud på arbejdsmarkedet. Og det er også der, man kommer til at tage Danmark til sig med de værdisæt og traditioner, som vi har. Men nok så vigtigt er det, at vi har forhøjet straffene, når det handler om voldtægt, og gennemført en række tiltag, som handler om at hjælpe ofrene. Men det at forhøje straffene, mener jeg bestemt er en del af det,« siger Inger Støjberg, der, når det kommer til højere straffe, har støtte hos såvel Socialdemokratiet som Dansk Folkeparti.

Fakta #Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt Danmarkskort over samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. Med voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme, delvist betingede fængselsdomme samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, heller ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende - såkaldt § 68-70-sager.

Fakta De fire voldtægtstyper I denne serie har vi taget udgangspunkt i fire forskellige voldtægtstyper, når vi har kodet dataene. De første tre er domstolens egne definitioner. Overfaldsvoldtægt Ved overfaldsvoldtægt forstås voldtægt af en person, som gerningsmanden ikke kender eller kun har et yderst perifert kendskab til. Og hvor der ikke forud for voldtægten har været samvær af den karakter, der er beskrevet nedenfor under kontaktvoldtægt. Kontaktvoldtægt Ved kontaktvoldtægt forstås det, der på engelsk kaldes ’date rape’, altså situationer, hvor parterne umiddelbart inden voldtægten har været sammen på en måde, som kunne være optakt til en seksuel kontakt. Parvoldtægt Ved parvoldtægt forstås voldtægt mod en nuværende seksuel partner og voldtægt mod en tidligere seksuel partner. Pædofili Når en voksen voldtager et barn under 15 år.

Har du været udsat for et seksuelt overgreb, og kunne du have lyst til at dele din historie. Så kontakt B.T.s journalister på bopo@bt.dk, jepa@bt.dk eller cweb@bt.dk.