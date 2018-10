»Jeg havde i august mulighed for at møde tre kvinder ansigt til ansigt. De havde hver især været udsat for et seksuelt overgreb. Der er ingen tvivl om, at det møde og deres fortællinger gjorde et stort indtryk på mig.«

De tre voldtægtsofre, som justitsminister Søren Pape Poulsen (K) henviste til onsdag i Fællessalen på Christiansborg, er Emilie Riddersholm, Tannie og Liv Lykke Schubert.

De delte i sommer deres historier i B.T.s artikelserie #Voldtaget, der satte fokus på netop voldtægtssager.

Her lød anbefalingen blandt andet fra Liv Lykke Schubert, at man får indført en lov om aktivt samtykke. Fraværet af et nej er ikke ensbetydende med et ja.

Voldtægtsofre: Sådan kan du hjælpe os Pape Liv Lykke Schubert, 31 år, studerende Som teenager blev Liv Lykke Schubert offer for en overfaldsvoldtægt begået mod hende af en fremmed. Hun anmeldte voldtægten med det samme, men oplevede mødet med politiet som et nyt overgreb. Liv Lykke Schubert husker, at det føltes som om, politiet prøvede at få hende til at indrømme, at det hele var løgn. Liv’s råd til Søren Pape De politifolk, der afhører ofre for voldtægt, bør altid starte med at informere offeret om, at de tror på, hvad han/hun fortæller dem, og forklare, at det kan være nødvendigt, de stiller spørgsmål, som kan virke hårde, men at det ikke handler om, de ikke tror på offeret.

Politikerne skal se på en lov omkring aktivt samtykke og uagtsomt voldtægt. Der skal have været et ja, og fraværet af et nej er ikke ensbetydende med et ja. Emilie Riddersholm, 19 år, lige blevet student I påsken 2017 blev Emilie Riddersholm udsat for en voldtægt efter en bytur. Hun anmeldte overgrebet med det samme og havde en god oplevelse med politiet. I retten er Emilie Riddersholm igennem flere timelange afhøringer, der påvirker hende meget negativt. I dag fortryder hun, at hun anmeldte overgrebet. Emilies råd til Søren Pape Bedre information fra det øjeblik en voldtægt anmeldes, så man som offer føler, man ved, hvad der skal ske. Både fra politi og retsvæsen. Blandt andet grundig gennemgang af, hvordan en retssag foregår, og hvad man som offer kan forvente, inden retssagen starter.

Forståelse i retten for, at det som offer kan være svært at skulle genopleve og fortælle om en voldtægt, og at der derfor tages hensyn under afhøringer.

Forståelse for, at man som offer ikke ønsker at møde den tiltalte, hans venner eller familie i retten, og at retten derfor sørger for, at det ikke sker. Tannie, 47 år, sygemeldt Tannie har siden hun var barn været udsat for seksuelt misbrug af sin far. I 2016 blev Tannies far idømt seks års ubetinget fængsel ved Landsretten for sine overgreb mod Tannie. Det årelange misbrug har haft alvorlige konsekvenser for Tannie, og hun lever i dag i konstant angst for, at hendes far skal opsøge hende og hævne sig. Tannies råd til Søren Pape Tilbud til ofre, der lever i frygt for den personer, de anmelder, om hjælp til at leve under beskyttelse. Før, under og efter en retssag.

Når retssagen er slut, og der falder dom, bør det som offer være muligt at få at vide, hvornår den dømte bliver får ledsaget udgang, uledsaget udgang, bliver prøveløsladt og lignende.

»Jeg har den dybeste respekt for ofrene, der fortæller om deres erfaringer. Det er så vigtigt, at historierne bliver fortalt. De gav mig et helt andet indblik i sagerne, og det understreger vigtigheden at høre historierne fra ofrene og deres møde med retssystemet,« sagde justitsministeren fra talerstolen.

Arrangementet, som han talte til onsdag, var planlagt af Amnesty International i samarbejde med Enhedslisten.

Dagen var sat af til at lytte, lære og debattere samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet.

»Hensynet til ofrene er et af retssystemets vigtigste opgaver. Vi skal sætte alle kræfter ind i sager om voldtægter, og de, der har været udsat for voldtægt, må aldrig være i tvivl om, at samfundet er på deres side,« sagde Pape blandt andet i sin tale.

Voldtægtsofre og pårørende på vej til møde med justitsminister Søren Pape Poulsen. Liv, Anette, Emilie, Tannie og Jette, onsdag den 15. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Voldtægtsofre og pårørende på vej til møde med justitsminister Søren Pape Poulsen. Liv, Anette, Emilie, Tannie og Jette, onsdag den 15. august 2018. Foto: Jens Nørgaard Larsen

Også ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) gav sit syn på emnet fra talerstolen til arrangementet.

Ministeren uddybede overfor B.T. bagefter:

»Det handler om retsbeskyttelse af kvinderne i det danske samfund. I dag er lovgivningen ikke tidsvarende. Det er ikke et retssamfund værdigt. Vi beskytter ikke kvinderne godt nok,« sagde ministeren.

Eva Kjer Hansen lagde vægt på, at man formentlig ikke kan løse alle problemerne med et snuptag, men man kan tage et stort skridt. Det kan man blandt andet gøre ved at se på en samtykkebaseret lovgivning.

#Voldtaget B.T. har sat sig for at undersøge, hvilke personer der begår voldtægt i Danmark. Når der i såvel forskning som journalistik bliver sat fokus på voldtægt, er det ofte med offeret i centrum. Meget få undersøgelser belyser de personer, som begår overgrebene. Derfor har B.T. indhentet samtlige dombøger i perioden mellem 1. januar 2016 og 8. maj 2017, hvor der er faldet en voldtægtsdom. Ved at gennemgå omkring 100 dombøger forsøger B.T. at give et indblik i, hvem der begår voldtægt, hvilke typer af voldtægt der er hyppigst, og hvor voldtægterne finder sted, ligesom vi taler med både ofre for voldtægt og dømte voldtægtsforbrydere. I projektet #Voldtaget præsenterer B.T. ligeledes et interaktivt danmarkskort, der viser samtlige voldtægtssager, hvor der er faldet dom i perioden. I begrebet voldtægter inkluderer vi fuldbyrdede voldtægter, andet seksuelt forhold end samleje, voldtægtsforsøg og medvirken til voldtægt. Vi har udeladt blufærdighedskrænkelser, ligesom sager, der har ført til frifindelse, betingede fængselsdomme eller delvist betingede fængselsdomme, samt sager, hvor der udelukkende er idømt bøde, ikke er medtaget. Ligeledes har vi valgt at udelade sager, hvor der er formodet sindssyge for gerningspersonens vedkommende – såkaldte § 68-70-sager.

Pernille Skipper fra Enhedslisten mener uden tvivl, at samtykke skal være en del af lovgivningen på voldtægtsområdet.

»Det her er vigtigt, fordi sex uden samtykke ikke er sex, men voldtægt. Men sådan er vores lovgivning ikke i dag. Faktisk fokuserer vi så meget i lovgivningen på, om kvinden har sagt fra, og ikke om hun var villig,« sagde hun til B.T.

Under paneldebatten kom det frem, at Konservative, Enhedslisten og SF er tilhængere af samtykke i lovgivningen. Venstre og Dansk Folkeparti var mere forbeholdne.

»Det, jeg sidder og tænker, når jeg høre debatten, er, hvad ville ændringerne kommer til at betyde i vores retssale? Hvilken forskel ville det gøre for de involverede parter? Noget af det, jeg har brug for at få be- eller afkræftet, er, hvorvidt det kommer til at få en betydning, og at vi ikke får det samme system, som vi har i dag. Det er helt afgørende,« lød det fra Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Kofoed Poulsen.

Han lagde vægt på, at man hos Dansk Folkeparti ser frem til, at justitsministeren får indhentet erfaringer fra lande som Sverige og England, der har en samtykkebaseret lovgivning på voldtægtsområdet. Det samme gør Venstre.

Du kan se Emilie Riddersholm, Tannie og Liv Lykke Schuberts møde med Søren Pape Poulsen fra i sommer i videoklippet i toppen af artiklen. Foroven kan du læse om de modige voldtægtsofre, der stod frem i sommer i B.T.

