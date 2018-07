Det gik stærkt, da Mathias 'Zanka' Jørgensen bragte Danmark på 1-0 mod Kroatien.

53 sekunder gik der kun, inden han havde scoret i søndagens VM-1/8-finalen, men det er altså ikke det hurtigste mål nogensinde ved en VM-slutrunde.

Mathias 'Zanka' Jørgensen ligger dog alligevel pænt til på listen, på en 12.-plads. Danmark-Kroatien er stadig i gang - følg kampen live her

Se bare her på listen over VMs hurtigste mål nogensinde:

Hakan Süker, Tyrkiet - efter 10,8 sekunder mod Sydkorea ved VM 2002. Vaclav Masek, Tjekkoslovakiet - efter 16 sekunder mod Mexico ved VM i 1962. Ernst Lehner, Tyskland - efter 26 sekunder mod Østrig ved VM i 1934 Bryan Robson, England - efter 27 sekunder mod Frankrig ved VM i 1982. Clint Dempsey, USA - efter 32 sekunder mod Ghana ved VM i 2014. Arne Nyberg, Sverige - efter 35 sekunder mod Ungarn ved VM i 1938. Emile Veinante, Frankrig - efter 35 sekunder mod Belgien ved VM i 1938. Bernard Lacombe, Frankrig - efter 37 sekunder mod Italien ved VM i 1978. Adalbert Desu, Rumænien - efter 50 sekunder mod Peru ved VM i 1950. Florian Albert, Ungarn - efter 50 sekunder mod Bulgarien ved VM i 1962. Celso Ayala, Paraguay - efter 53 sekunder mod Nigeria ved VM i 1998. MATHIAS 'ZANKA' JØRGENSEN, DANMARK - efter 57 sekunder mod Kroatien ved VM i 2018. Park Seung-jin, Sydkorea - efter 59 sekunder mod Portugal ved VM i 2002.

De danske spillere er på vej ud for at tiljuble Mathias 'Zanka' Jørgensen efter den tidlige scoring. Foto: DAMIR SAGOLJ Vis mere De danske spillere er på vej ud for at tiljuble Mathias 'Zanka' Jørgensen efter den tidlige scoring. Foto: DAMIR SAGOLJ

Mens Mathias 'Zanka' Jørgensen altså må 'nøjes' med en 12.-plads på listen over de hurtigste VM-mål nogensinde, har han til gengæld nu lavet det hurtigste danske VM-mål nogensinde (selvfølgelig).

Den rekord havde Martin Jørgensen indtil denne søndag for det mål, han scorede i 2. minut mod Brasilien i 1998.

