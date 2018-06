Midtbanegeneralen på det danske landshold, William Kvist, er på vej tilbage til Rusland for at støde til den danske VM-trup.

FC København-veteranen blev ellers voldsomt skadet i den første gruppekamp mod Peru, og fløj efterfølgende tilbage til Danmark for at blive undersøgt på Bispebjerg Hospital. Her kunne det konstateres, at han havde brækket to ribben og punkteret en lunge i en hård hovedstødsduel i den første VM-kamp.

»William Kvist kommer til Moskva. Han lander i Moskva, før vi lander i aften,« siger Åge Hareide til B.T.

»Han er jo stadig en del af truppen. Han blev sendt hjem, fordi vi ville have specialister til at kigge på ham. Han skulle hjem og have forsikret, at alt var i orden. Jeg har haft kontakt med ham hele vejen, og han ville tilbage, for han kan træne nu, og han har ikke så store smerter, som man skulle tro efter et brækket ribben. Der er gået 10-11 dage nu, og han kan løbe. Så må vi se, hvordan hans tilstand er,« siger Hareide.

William Kvist brækkede to ribben og punkterede sin ene lunge i sammestødet med Perus Jefferson Farfan. Foto: MAX ROSSI Vis mere William Kvist brækkede to ribben og punkterede sin ene lunge i sammestødet med Perus Jefferson Farfan. Foto: MAX ROSSI William Kvist måtte udgå efter 35 minutter med en skade i VM-kampen mellem Danmark og Peru. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist måtte udgå efter 35 minutter med en skade i VM-kampen mellem Danmark og Peru. Foto: Liselotte Sabroe

Landsholdet drager senere i dag til Moskva, hvor den sidste gruppekamp skal spilles mod Frankrig på tirsdag.

Der var kun spillet en halv time, da Kvist måtte udgå af kampen mod Peru efter et sammenstød med Jefferson Farfan. Siden er han blevet behandlet, og nu håber man i den danske VM-lejr, at Kvist kan blive frisk til en eventuel 1/8-finale. Han vil blive testet til træningen på mandag, siger Hareide, men han tror ikke, at Kvist allerede er klar til Frankrig-kampen, som kan afgøre Danmarks VM-skæbne.

Landstræner Åge Hareide før dagens træning i Anapa. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Landstræner Åge Hareide før dagens træning i Anapa. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Men vi ved ikke, om han kan være med i en eventuel ottendedelsfinale. Det må vi finde ud af. Det er meningen, at han kommer til at træne med. Men han må selv vælge, hvor hårdt han vil gå til den. Den risiko må han selv vurdere,« siger landstræneren, som kun har rosende ord til sin foretrukne defensive midtbanemand:

»William har en god påvirkning på alle. Også de unge spillere. Det er der, han har sin stærke side. Han kan få folk til at stå på den rigtige position på banen - også under træning. Det har altid været godt. Han er jo en fornuftig mand, og en mand, der har meget fodbold i hovedet. Det er vigtigt at have i en trup.«

William Kvist var en skuffet mand efter sin skade, som sendte ham hjem til Danmark og betød, at han ikke var med i Danmarks 1-1-kamp mod Australien. I en Facebook-video fortalte han, at han befinder sig på et 'koldt og tomt sted i forhold til VM':

»Tomheden består nok meget i at have kæmpet så hårdt for at stå der ved VM, kunne være klar og spille en betydelig rolle. Et sidste stort højdepunkt med landsholdet kan man sige. Men jeg kan trøste mig med, at jeg stod der og sang nationalmelodien sammen med gutterne og alle jer derhjemme også foran tv’et. Så tak for det i det mindste,« sagde William Kvist.

Men nu er lykken vendt for Kvist, som nu kan støde til landsholdstruppen og forhåbentligt blive fit for fight. Se Kvist tale ud om sin skade herover.