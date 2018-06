William Kvist brækkede for 10 dage siden to ribben og punkterede også sin lunge, og det var forventet, at han ville sidde ude i ugevis.

Men søndag var han på nærmest mirakuløs vis tilbage i landsholdslejren og trænede fuldt med holdet mandag. Efter kampen mod Frankrig tirsdag aften talte han for første gang ud om hele oplevelsen.

»Det er bare skønt at være tilbage. Det er den bedst kæmpede bænkplads, jeg har fået. Jeg var godt nok glad for at sidde der.«

Hvordan har de her par døgn været?

»Det har været en voldsom, voldsom uge. Det har taget et år mentalt. Det har været for stor en nedtur. I ambulancen på vej væk, hjem med ambulancefly, arbejde hårdt fire, fem dage og få go og så alligevel at skulle få nogle ting på plads. Det har været alvorligt.«

Da du får skaden, rejser du dig op og forsøger at spille videre. Tænker du på det tidspunkt, at VM er ved at være forbi?

»Jeg tænker bare, at jeg hurtigst muligt skal op, for det gør edermame ondt. Men så kan jeg efter nogle minutter mærke, at jeg ikke kan trække vejret lige så godt som før. Det kan godt være, at jeg er gammel, men det var ikke derfor. Det var næsten det værste. Det var ikke sjovt, og så tænkte jeg, at jeg hellere måtte lægge mig ned.«

Var det på det tidspunkt karrierens største skuffelse?

»Det var i hvert fald en skuffelse. Jeg er ekstremt glad for at være her igen. Livet spurgte mig på det tidspunkt, om jeg ville betale en lidt større regning for at være her igen, og det ville jeg sådan set gerne. Det er stort.«

Hvornår går det op for dig, at du kan komme tilbage?

»Det er en tro på tingene. Da jeg sagde farvel til lægen i Saransk, sagde han good holiday (god ferie, red.). Så sagde jeg, du skal bare se med på fjernsynet. Jeg spiller om en uges tid. Så grinte han bare, så jeg skal lige have hilst på ham. Han synes, det er lidt mærkeligt, at jeg spiller her igen. Da jeg kommer til Danmark og får en undersøgelse, og jeg er smertefri, og alting er i bedring, der er det klart, at jeg tænker okay, nu skal den have hele armen for at komme tilbage. Min kone sendte mig på hotel og sagde, hvis du har en mulighed, har du bare 24/7 at arbejde på det. Så det gjorde vi. Det er en af de største bedrifter i min karriere, at jeg er tilbage. Så selv om jeg måske har mistet en halv kamp mod Peru og kampene mod Australien og denne mod Frankrig, så føler jeg på en måde, at jeg har vundet rigtig meget.«

William Kvist fik en slem skade mod Peru, men er allerede tilbage på det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere William Kvist fik en slem skade mod Peru, men er allerede tilbage på det danske landshold. Foto: Liselotte Sabroe

Hvad har du lavet i dagene i Danmark?

»Masser af ting. Det har jeg slet ikke tid til at forklare nu. Der kommer et ekstra kapitel i min bog. Det har jeg allerede aftalt. Jeg har fået otte timers søvn i døgnet og 16 timer på at gøre mig klar.«

Kunne du have spillet i dag?

»I forhold til smerter tror jeg ikke, det havde været noget problem, men nej ikke i forhold til at komme ind på holdet og rytmen igen. Jeg er så høj på endorfiner, at jeg nok havde sagt ja alligevel, men det havde ikke været aktuelt.«

Hvor stor er risikoen for dig?

»Det er derfor, jeg har pladen på. Det er klart, at hvis jeg får et karatespark samme sted, uden at jeg har en plade på, så kan min lunge punktere igen.«