Så kan de stryge ham på listen.

Torsdag morgen i Qatar var turen kommet til landsholdets assistenttræner, Morten Wieghorst, til at tage turen forbi danske journalister og et overraskende stort udenlandsk pressefremmøde, der blandt andet talte reportere fra Japan, Kina, England og Sverige.

Hos den danske del af korpset var fokusset på fremtiden for den tidligere AGF, -FCN og -AaB-cheftræner.

For kunne den tidligere Brøndby-fighter være i spil til det ledige cheftrænerjob på vestegnen. Svaret lød prompte:

»Nej. Lige nu er jeg ansat i DBU. Og jeg nyder virkelig at arbejde med Kasper, staben og spillerne. Så nej, jeg kan slet ikke se nogen mening i at snakke om sådan noget lige nu.«

Morten Wieghorst understregede, at han så stor værdi i at være landstrænerens højre hånd – selvom han erkendte, at han savner dagligdagen på træningsbanen.

»Men lige nu er der flere plusser end minusser ved at være landsholdsassistent. Jeg nyder det med at være ude og besøge spillerne i klubberne i Europa og blive inspireret og se, hvordan de gør det andre steder.«

»Det har man bare ikke tid til, når man er cheftræner i en klub.«

Morten Wieghorst og Kasper Hjulmand har haft et strålende samarbejde på landsholdet. Et samarbejde, som de også havde søgt, inden Hjulmand blev udpeget som dansk landstræner.

En eller anden dag får Kasper Hjulmand jo nok et stort cheftrænerjob i en europæisk klub. Har I snakket om at fortsætte samarbejdet på klubplan?

»Nej, ikke ud over, at jeg nyder at være en del af Kaspers stab, og jeg har ikke hørt andet, at han ikke nyder at have mig med.«

»Men det er slet ikke noget, der er i vores tanker. Nuet er altid det vigtigste i fodbold.«