Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

»I prefer not to speak. If i speak, I am in big trouble. In BIG trouble, and I don't want to be in big trouble.«

Sådan lyder ordene i et gammelt - og efterhånden legendarisk - interview med den ofte kontroversielle fodboldtræner Jose Mourinho. Klippet er siden blevet et viralt hit, der ofte bruges som et såkaldt meme på internettet.

Og nu deler en af Kasper Hjulmands vragede danske fodboldstjerner selvsamme video i et Instagram-opslag.

Den vragede Premier League-spiller Philip Billing blev nemlig fundet for let til VM-truppen, og han har endnu ikke udtalt sig om, at Kasper Hjulmand har set bort fra ham trods god form i det engelske - og nu er det altså nærliggende at tolke, at han vil holde sig helt fra det.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af P.A.B (@philipbilling)

Den 26-årige Bournemouth-stjerne har nemlig før bragt sig selv ud i lidt af et stormvejr ved at udtale sig i en helt lignende situation.

For ved EM i 2021 så Kasper Hjulmand også bort fra Billing, der ellers havde sprudlet i det engelske - og det efterlod Billing med følelserne uden på tøjet.

I B.T.s spalter fortalte midtbanespilleren umiddelbart efter fravalget, at han ville overveje at droppe det danske landshold og i stedet tørne ud for Nigeria.

Den regulære landsholdsbombe skabte stor polemik, inden Kasper Hjulmand og DBU tog en snak med Billing - og efterfølgende trak Billing da også i land.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

»Kære alle. I dagene efter udtagelsen af EM-truppen, som jeg desværre ikke var en del af, lavede jeg et uheldigt interview. Følelserne sad uden på tøjet, og jeg kom til at udtrykke min skuffelse på den forkerte måde,« skrev Billing blandt andet på Instagram i dagene efter.

Og nu lader han altså til at holde sig fra at udtale sig om Kasper Hjulmands gentagne fravalg.

B.T. har over de seneste mange dage forsøgt at få en kommentar fra Philip Billing, men han har ikke besvaret vores henvendelser.

Den tårnhøje midtbanespiller har siden EM været inde omkring landsholdet, men han har blot spillet to kampe - og lige nu må han nøjes med at følge VM fra sofaen.

Kasper Hjulmand har begrundet fravalget af Philip Billing med, at andre spillere var bedre for holdets sammensætning, selv om Billing fortjente en udtagelse.