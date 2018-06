Andreas Bjelland kommer ikke med til Rusland. Det stod klart søndag aften.

Indtil nu har der været stille fra forsvarsspilleren, der nu tager bladet fra munden.

»Jeg er utrolig skuffet og ked af den manglende udtagelse. Jeg må respektere trænerens beslutning, selvom jeg slet ikke er enig. Jeg trænede fuldt med søndag og kom fint igennem. Ifølge den plan, der var lagt, skulle jeg ikke have trænet fuldt med allerede søndag,« siger Andreas Bjelland i en pressemeddelse.

Sammen med Nicklas Bendtner blev Bjelland fravalgt, fordi han har døjet med en skade.

En skade, som gjorde, at han ikke er en af de 23 spillere, der rejser til VM. Og det overrasker Andreas Bjelland, som selv var af den overbevisning, at han ville blive klar til kampen mod Peru 16. juni, såfremt han fulgte den plan, der var blevet lagt.

»Jeg er ked af den situation, jeg er havnet i, da jeg troede, jeg havde en stor rolle på det her hold, og føler, jeg har været en stor del af kvalifikationen og altid været loyal over for stab og spillere,« siger forsvarsspilleren.

I stedet må han følge det danske landshold hjemme fra sofaen.

»Jeg ønsker selvfølgelig spillerne alt det bedste og håber, at de som hold og individualister får et fantastisk VM. Det er en fantastisk gruppe at være en del af, og jeg vil naturligvis heppe på Danmark herhjemmefra,« siger Andreas Bjelland.



Ud over Nicklas Bendtner og Andreas Bjelland blev Peter Ankersen og Mike Jensen sorteret fra truppen søndag aften.